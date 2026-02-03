Laut FBI-Akten: Jeffrey Epstein stellte Melania Donald vor

Neue FBI-Dokumente bringen Zündstoff in die Geschichte von Melania Trump (55) und Donald Trump (79). In einem elfseitigen, teilweise geschwärzten Protokoll, das The Daily Beast einsehen konnte, behauptet eine frühere Assistentin von Jeffrey Epstein (†66), der verstorbene Finanzier habe Melania mit Donald bekannt gemacht. Die Aussage stammt aus dem Jahr 2019 und wurde unter Immunität gegenüber FBI-Ermittlern und Bundesstaatsanwälten abgegeben. Brisant: Diese Version widerspricht sowohl Melanias Darstellung in ihren 2024 erschienenen Memoiren als auch Erzählungen, die das Paar seit Jahren öffentlich macht.

In ihren Memoiren beschreibt Melania, wie Donald sie 1998 bei einer Party ansprach. Sie erinnert sich an Smalltalk und daran, dass er sich sofort neben sie setzte. Auch Donald erklärte in einem Interview mit Fox News im April 2025: "Jeffrey Epstein hatte nichts mit Melania und dem Kennenlernen zu tun. Aber sie tun das, um zu erniedrigen – sie erfinden Geschichten." In den Akten taucht zudem Melanias früherer Agent Paolo Zampolli auf, über den vermerkt ist, er habe gemeinsam mit Epstein versucht, die Agentur Elite Models zu kaufen. Das Weiße Haus reagierte bereits auf die neuen Enthüllungen und ließ ausrichten, die Epstein-Dokumente könnten "unwahre Informationen" enthalten.

Melanias Name ist nicht das erste Mal mit Jeffrey Epsteins Umfeld verbunden. Ihre angebliche Nähe zu dem verstorbenen Unternehmer sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Bereits im vergangenen Jahr kündigte die First Lady an, juristisch gegen einen Biografen vorzugehen, der sie mit Epsteins sozialem Umfeld in Verbindung gebracht hatte. Doch immer wieder kommen neue Details ans Licht und treten weitere Verbindungen zutage. Vor Kurzem geriet etwa Melanias Vertrauter Brett Ratner (56) in die Kritik, nachdem ein altes Foto von ihm und Epstein auftauchte. Diese weitergehenden Verstrickungen lenken erneut Aufmerksamkeit auf die komplizierten und bisweilen dunkel wirkenden Verbindungen in den sozialen Kreisen der Prominenz, die scheinbar bis ins Weiße Haus reichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald und Melania Trump in Windsor 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeffrey Epstein auf einem Plakat in New York, 2019