Diese Symptome hat schwangere Karina Wagner aktuell

Reality-TV-Star Karina Wagner (29) ist hochschwanger und zählt gemeinsam mit ihrem Ehemann Steffen Vogeno die Tage, bis ihr erstes Kind – ein kleiner Junge – endlich da ist. Der errechnete Geburtstermin liegt nach Angaben des Paares Ende Februar oder Anfang März, Karina befindet sich also bereits am Ende des dritten Trimesters. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram sprach die Influencerin nun offen über ihren aktuellen Zustand und die letzten, besonders intensiven Wochen vor der Geburt.

In ihrer Story erklärte Karina, dass sich die letzten Wochen der Schwangerschaft für sie so anfühlen, als würde sich das erste Trimester wiederholen: "Die letzten Wochen sind echt anstrengend." Der Kleine liege inzwischen so, dass er ihr stark auf den Magen drücke, wodurch ihr immer wieder übel werde – auch mitten in der Nacht. Dazu kommen anhaltende Müdigkeit, Erschöpfung und deutliche Wassereinlagerungen. Besonders zu schaffen machen Karina, die in der Schwangerschaft bislang 14 Kilogramm zugenommen hat, aktuell ihre Füße. "Meine Füße fühlen sich durchgehend so an, als würde ich stundenlang hohe Schuhe tragen", erklärte sie.

Für Karina und Steffen ist es das erste gemeinsame Kind, entsprechend groß ist die Vorfreude der beiden. Der Alltag der werdenden Mutter ist schon seit einiger Zeit stark auf die letzte Phase der Schwangerschaft ausgerichtet. Bereits zuvor hatte der werdende Papa erklärt, dass sich der kleine Sohn im Bauch "auf den Weg nach unten" gemacht habe, weshalb Karina es ruhiger angehen lassen sollte. Beide geben ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in diese besondere Zeit. Karina zeigt dort immer wieder, wie sehr sie sich auf ihren Sohn freut und wie intensiv sie die Unterstützung ihres Mannes nutzt, um die letzten, anstrengenden Wochen bis zur Geburt möglichst gut zu meistern.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

