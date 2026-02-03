Awardshow zu langweilig? Fans scherzen über Justin Bieber

Justin Bieber (31) sorgt bei den Grammys 2026 für Gesprächsstoff: Als Gastgeber Trevor Noah zu Beginn der Show in der Crypto.com Arena im Saal zu Justin und Hailey Bieber (29) hinüberging, blieb der Popstar laut dem Magazin OK! auffallend reserviert. Es war Sonntagabend, 1. Februar, als Noah dem Paar gratulierte – erst zu vier Nominierungen für das Album "SWAG", dann zu ihrem Sohn Jack. Hailey lächelte und bedankte sich, Justin nickte und sagte "Danke", ohne große Regung. Selbst als Noah witzelte, Justins "Lieblingsleistung" sei, Apple zum Verschieben der Diktat-Taste gebracht zu haben, huschte nur ein kurzes Lächeln über sein Gesicht. Im Netz hieß es prompt, er "hasse jede Sekunde" der Ansprache.

Online reagierten Fans zwischen Spott und Verständnis. "Ich habe das Gefühl, Justin Bieber hasst es, berühmt zu sein", schrieb ein Nutzer und schlug im Scherz ein Leben auf dem Bauernhof vor. Andere erkannten sich in seiner spröden Art wieder: "Er repräsentiert meine antisoziale Seite, wenn alle Augen auf mich gerichtet sind", hieß es. Ein weiterer Kommentar lobte sein Aussehen, auch mit dem "Genervt-Gesicht" bei Awardshows. Körpersprache-Experte Darren Stanton ordnete Justins Verhalten im Gespräch für Covers ein: Der Sänger sei "stoisch" und gebe wenig preis, meide das Rampenlicht und wirke angespannt – ein Hinweis darauf sei der "gepresste Kiefer" auf dem roten Teppich. Trotz der zurückhaltenden Miene ist "SWAG" für Album des Jahres und Bestes Pop-Album nominiert, dazu kommen "Daisies" für die Beste Solo-Pop-Performance und "YUKON" für die Beste R&B-Performance. Außerdem stand ein Live-Auftritt auf dem Programm.

Privat wirkten Justin und Hailey im Saal vertraut, sie suchten immer wieder kurz Blickkontakt, während Noah sprach. Hailey, die als Model auch abseits des Roten Teppichs Stilsicherheit zeigt, lachte hörbar über den Apple-Gag und legte kurz eine Hand auf Justins Arm. Der Sänger, der mit der Unternehmerin seit Jahren verheiratet ist, setzt bei öffentlichen Momenten häufig auf Zurückhaltung, während sie die stillen Gesten übernimmt – ein eingespieltes Duo. Als Justin später für "YUKON" auf die Bühne ging und nur in Unterwäsche performte, verfolgte Hailey die Performance aufmerksam und klatschte im Takt. Dass beide nach großen Abenden schnell wieder in den Familienmodus schalten, ist kein Geheimnis: Ihr Sohn Jack ist im Saal Gesprächsthema, Gratulationen nehmen sie freundlich, aber knapp entgegen – und lassen sonst lieber die Musik sprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards