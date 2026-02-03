Kein "Biggest Loser": Christine Theiss startet neues Format

Christine Theiss (45) und Ramin Abtin (53), bekannt aus der TV-Show The Biggest Loser, haben ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen. Nachdem das Abnehmformat bei SAT.1 im Jahr 2026 pausiert, wollten die beiden ehemaligen Kickbox-Profis nicht untätig bleiben. Gemeinsam entwickelten sie die YouTube-Show "The Boot Villa", in der sechs Kandidatinnen und Kandidaten auf der griechischen Insel Naxos ihre persönliche Abnehmreise antreten. Die Dreharbeiten fanden im Herbst statt, und seit Oktober wurden bereits 16 Episoden auf dem Kanal veröffentlicht.

In "The Boot Villa" steht nicht nur das körperliche Training im Vordergrund, sondern auch die persönlichen Geschichten der Teilnehmenden. Christine und Ramin versprechen echte Einblicke in deren Herausforderungen und Entwicklungen. Der Fokus liegt auf Authentizität und Nähe, wie Christine betont: "Viel mehr hinter den Kulissen, ohne Schnickschnack, aber mit tiefgreifenden Informationen", erklärte sie kürzlich auf Instagram. Die Kommentare der Fans sind überwältigend positiv: Sie loben das Konzept als inspirierend und zugänglich, da man als Zuschauer vieles direkt in den Alltag integrieren könne. Trotz der positiven Resonanz hat der Kanal derzeit jedoch noch ein überschaubares Publikum mit rund 3.000 Abonnenten, wie Bunte berichtet.

Christine, die seit Jahren als Gesicht von "The Biggest Loser" bekannt ist, hat eine enge Bindung zur Abnehmthematik entwickelt. Bereits während ihrer Tätigkeit als Coach und Moderatorin in der SAT.1-Show zeigte sie großen Einsatz, die Teilnehmer zu motivieren und ihnen dabei zu helfen, ihr Leben zu verändern. Auch Ramin steht für Disziplin und Leidenschaft, die wohl aus seiner eigenen Zeit als Wettkampfsportler stammen. Mit "The Boot Villa" führen die beiden ihre Mission fort, Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben zu unterstützen – nun in einer neuen, persönlichen und online-basierten Form.

