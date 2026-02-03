Darum haben Anna-Maria und Bushido Angestellte gefeuert

Neuer Alltag, neue Regeln: In München wagen Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) mit ihren acht Kindern den nächsten großen Schritt und haben sich dafür von einem Großteil ihres Personals getrennt. In ihrer neuen Heimat im noblen Stadtteil Grünwald wollen die beiden ihren Familienalltag grundlegend umkrempeln und viele Aufgaben wieder selbst übernehmen. In ihrer Instagram-Story erklärte Anna-Maria nun, dass sie gemeinsam mit Ehemann Anis die Entscheidung getroffen habe, zahlreiche Angestellte zu kündigen und nur noch ausgewählte Hilfe im Haus zu behalten. "Wir haben gemeinsam festgestellt, es fehlt uns sehr, gewisse Dinge selbst zu tun", schrieb sie.

In den letzten Jahren sei umfangreiche Unterstützung nötig gewesen, weil sie und Anis beruflich stark eingespannt gewesen seien, was nun aber nicht mehr der Fall sei. Ganz ohne Hilfe läuft es im neuen Zuhause aber nicht: Eine Firma kümmert sich weiterhin um die Reinigung des Hauses und die Pflege des Gartens. Kochen, Einkäufe und die Betreuung der Kinder wollen die Eltern nun jedoch wieder selbst stemmen. Ein Au-pair bleibe trotzdem Teil des Familienmodells. "Ein Au-pair ist für uns wichtig, damit unsere Spontanität als Paar erhalten bleibt", erklärte Anna-Maria. Rückblickend bezeichnete sie die umfangreiche Unterstützung als "großen Segen", betonte jedoch, dass sie diese in der aktuellen Lebensphase einfach nicht mehr benötigten.

Der bewusste Rückzug auf mehr Eigenständigkeit passt zu der Veränderung, die das Paar seit dem Abschied aus Dubai vollzieht. Nach den Jahren mit großem Haus, vielen Angestellten und einem streng durchorganisierten Alltag in den Emiraten richten sich die beiden in München ein Familienleben ein, das stärker auf Nähe und gemeinsame Routinen setzt. Für Anna-Maria und den Rapper bedeutet das, wieder mehr Zeit mit den Kindern im ganz normalen Alltag zu verbringen. Bereits in der Vergangenheit hatte die Familie wiederholt Einblicke in ihr Zuhause gegeben und gezeigt, wie wichtig ihnen gemeinsame Zeit ist.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025

Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025