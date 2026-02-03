"Ihn überall blockiert": Rebecca Ries klärt Wutanfall auf

Rebecca Ries und ihr Ex Göktug Göker liefern sich im Netz gerade eine üble Schlammschlacht. Vor wenigen Stunden brach der Influencerin bei Instagram der Kragen und sie wetterte heftig gegen den Vater ihres Sohnes. Jetzt – nur ein paar Stunden später – hat Rebecca sich beruhigt und erklärt ihren Wutausbruch in ihrer Story. "Manchmal sagt man Dinge aus Wut, die man nicht so meint, ich glaube, das kennen wir alle. Vor allem, wenn man in einer Beziehung steckt, die Ups und Downs hat, man sich ungerecht behandelt oder missverstanden fühlt, dann sagt man Dinge aus Frust, Wut, Traurigkeit, Einsamkeit...", beginnt sie. Bei ihr sei es genau der Fall, dass sie sich missverstanden fühle und dann Dinge sage, die sie nicht so meine.

Nach ihrem Ausbruch habe Rebecca eine Flut an Nachrichten bekommen, in denen viele auch gefragt hätten, warum sie sich überhaupt aufrege – immerhin seien sie und Gök getrennt und er könne als Single machen, was er will. Auch darauf hat die junge Mutter eine Antwort. "Ich stelle jetzt einfach nur klar, wer hier in diesen vier Wänden lebt, mehr oder weniger. Auf meiner Couch schläft, bei mir zu Hause isst, duschen geht und sein Kind sieht", betont sie. Ihr Ex wohnte also die vergangenen Monate noch unter Rebeccas Dach. Vergangene Woche habe es dann aber einen heftigen Streit gegeben, nach dem sie die Nase voll hatte und ihn vor die Tür setzte: "Wir haben uns letzte Woche Dienstag richtig krass gestritten und ich habe endgültig zu ihm gesagt: 'Pack deine Klamotten und tschüss!'" Seitdem habe Gök seinen Sohn nicht mehr gesehen: "Ich habe ihn überall blockiert." Dennoch wolle Rebecca ihm den Kontakt zum Kind natürlich nicht verweigern – es gebe Mittel und Wege, sie zu erreichen.

Konkret ging es im Streit der beiden um Snapchat-Nachrichten, in denen er angeblich mit anderen Frauen schrieb, lockere Affären plante und sogar sogenannte Dickpics verschickte. Rebecca sei aber wütend geworden, weil Gök sie anlog, während er bei ihr zu Hause wohnte und sogar mit ihr in den Urlaub fuhr – nicht wegen seines Kontakts zu anderen Frauen an sich. Obwohl Gök sich erst noch weigerte, zu den Anschuldigungen seiner Ex Stellung zu nehmen, meldete er sich kurz darauf aber doch. Im Netz betonte er, er könne nicht verstehen, warum diese Sache nicht privat geklärt werde. Zudem meinte der Influencer: "Besonders verletzend ist für mich, dass unser Sohn dabei mehrfach als Druckmittel benutzt wird. Das empfinde ich als sehr schwach und das tut mir unendlich weh."

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Juli 2025