"Pervers": Kevin Schäfer lästert über Aleks Petrovics Bart

Zoff unter Reality-Stars: Kevin Schäfer hat in einem Gespräch im Bild-Buschfunk ordentlich gegen Aleksandar Petrovic (34) ausgeteilt. Auslöser war ein Spruch über Kevins Outfit vor einer Türschlange, bei dem Aleks, begleitet von seinem Bruder und Freunden, gestichelt und es mit Gardinen verglichen haben soll. Kevin, der seit seiner Teilnahme an der dritten Staffel der Datingshow Prince Charming im Jahr 2021 einem breiteren Publikum bekannt ist, konterte sofort – und zwar deutlich. "Da habe ich zu ihm gesagt: Du siehst mit deinem Bart aus wie ein perverser Busfahrer, da wäre ich mal ganz ruhig", erklärte Kevin in dem Format. Der Seitenhieb fiel kurz, nachdem Aleks vor wenigen Tagen behauptet hatte, er habe vor seinem Karriere-Ende im Reality-TV noch ins Dschungelcamp gewollt.

Im Buschkabinen-Talk ruderte der Reality-Star allerdings zurück und blieb dennoch bei einem versöhnlichen Ton. "Ich habe ja ein lockeres Verhältnis mit ihm, ich mag ihn auch", betonte Kevin im selben Atemzug, stellte aber klar, dass er sich eben nicht anblaffen lasse. Laut Kevin reagierten die Umstehenden prompt: Aleks' Bruder und die anderen in der Runde hätten über den Bart-Spruch gelacht und die Retourkutsche gefeiert. Außerdem schwang bei Kevin Skepsis mit, was die nächsten Schritte des ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmers, der bereits in über sieben Reality-Shows war, angeht. "Gut, was will er da großartig bitte noch machen?", sagte er mit Blick auf die Dschungelcamp-Aussage.

Doch bei Kevins augenzwinkernder Mode-Anekdote blieb es im Bild-Buschfunk nicht. Er gab prompt seinen Senf zu neuen Gerüchten rund um das Datingleben von TV-Blondine Emmy Russ (26) dazu. Denn wie Reality-Fans wissen, erklärte Aleks, dass er Emmy zwar "intensiv kennenlernt", die beiden aber noch kein Paar seien. Doch nun wird Emmy ein Rendezvous mit Chris Manazidis nachgesagt – sehr zum Missfallen von Aleks. Kevin ließ nun jedenfalls durchblicken, dass er an den Gefühlen von Aleks zweifelt. Er fragte laut in die Runde: "Auch die Sache mit Emmy, ich weiß nicht, ob das reine Provokation war, ob er eine hübsche Frau an seiner Seite braucht..." Was wirklich in dem vermeintlichen Liebesdreieck Realität ist, wissen letztlich nur die Beteiligten. Spannend bleibt es aber trotzdem, denn nun wird wegen einer kompromittierenden Instagram-Story auch gemunkelt, ob ein Comeback mit Aleks' Ex Christina Dimitriou (34) nicht doch möglich wäre...

Collage: Amazon MGM Studios, IMAGO / Panama Pictures Collage: Kevin Schäfer und Aleksandar Petrovic zoffen sich.

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

Imago, RTLZWEI Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic