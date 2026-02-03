Prozessbeginn: Marius Borg Høiby bestreitet Vergewaltigung

In Oslo hat am Dienstag der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) begonnen – und der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) wies die schwersten Vorwürfe gleich zum Auftakt zurück. Vor Gericht erschien Marius laut der Mitteldeutschen Zeitung in grüner Hose und grünem Pullover, sprach leise und sagte auf die Frage nach einem Schuldeingeständnis wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch mehrerer Frauen: "Nein". Auch das Filmen der Taten bestreitet er. Der Prozess findet in der norwegischen Hauptstadt statt, Fotos im Saal sind untersagt. Neben dem Angeklagten wohnen dem Prozess seine Verteidigung und die mutmaßlichen Opfervertreter, die dem royalen Sohn schweres Fehlverhalten vorwerfen, bei.

Die Anklage ist massiv: 38 Punkte listet die Staatsanwaltschaft auf, darunter Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte. Einige der weniger gravierenden Taten räumt Marius ein, andere weist er zurück. Kurz vor Prozessbeginn wurde der 29-Jährige erneut festgenommen und sitzt nun wegen Wiederholungsgefahr und Verstoß gegen Kontaktverbote für vier Wochen in Untersuchungshaft. Laut der Zeitung Verdens Gang wurde Marius kurz nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus gebracht, um wegen eines Vorfalls mit angeblicher Messerstecherei untersucht zu werden.

Die königliche Familie steht aktuell unter enormem Druck. Obwohl diese sich eigentlich von dem Prozess fernhalten wollten, wurden Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52) bereits vor dem Krankenhaus gesehen, ebenso seine Halbschwester Prinzessin Ingrid Alexandra. Für die Angehörigen bedeutet der Prozess nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit, sondern auch eine Gratwanderung zwischen Rückhalt und Distanz im Justizverfahren. Marius, der als ältester Sohn der Kronprinzessin außerhalb der Thronfolge aufwuchs, hielt sein Leben lange vergleichsweise privat. Durch das Bekanntwerden der Skandale richteten sich in den vergangenen Monaten aber immer mehr die Augen der Öffentlichkeit auf den Norweger und seine royale Familie.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Imago Marius Borg Høiby bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald V. in Trondheim, 23. Juni 2016

