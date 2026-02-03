Jessica Biel teilt seltenes Paar-Foto zu Justins Geburtstag

Jessica Biel (43) hat ihrem Mann Justin Timberlake (45) zum 45. Geburtstag eine Strand-Liebeserklärung gemacht – und die Fans dürfen mitfeiern. Am Sonntag, 1. Februar, postete die Schauspielerin auf Instagram ein inniges Foto vom Meer, auf dem sie mit Sonnenbrille und Baseballcap den Arm um Justin legt. Der Sänger, der am 31. Januar 45 wurde, grinst in die Kamera, während Jessica schreibt: "Alles Gute zum 45. Geburtstag an ein echtes Original. Ich liebe dich, Baby." Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, zeigt sich damit ungewohnt privat – ein seltener Einblick für ihre Fans.

Die romantische Botschaft folgt auf Jessicas schwärmerische Worte bei den Critics Choice Awards im Januar. Gegenüber E! sagte sie auf dem roten Teppich: "Ich fühle mich, als wäre ich da oben mit seinen Nummer-1-Fans." Sie schwärmte weiter über Justins Shows: Er sei "so unglaublich live". "Es gibt einfach niemanden wie ihn – der so performen kann, der so singt. Er bringt so viel Freude", erklärte sie. Und wenn sie im Publikum mitschunkelt? Kein Problem für die Schauspielerin: "Mir ist egal, ob ich aussehe wie eine verrückte Person", sagte sie gegenüber People über ihre Konzerterlebnisse. "Ich werde zweieinhalb Stunden lang tanzen." Ihre Begeisterung fasste sie zusammen: "Ich verehre ihn und liebe ihn als Künstler und Performer."

Hinter dem strahlenden Pärchenmoment steht auch eine Phase des Innehaltens. Nach dem Ende seiner "Forget Tomorrow"-Welttour im Sommer machte Justin öffentlich, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist. Auf Instagram schrieb er, die Diagnose habe erklärt, was ihn im Alltag so forderte, mental wie körperlich. Aus dem Umfeld von Jessica hieß es laut People, dass beide jetzt seine Gesundheit priorisieren und sie ihn dabei voll unterstützt. Abseits der Bühne sind der Sänger und die Schauspielerin Eltern von zwei Söhnen, Silas und Phineas.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024