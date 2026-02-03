Justin Biebers neues Tattoo: Eine Hommage an Ehefrau Hailey

Großer Auftritt bei Justin Bieber (31) – nicht nur für seine neue Musik, sondern auch für seinen tätowierten Körper. Der Sänger überraschte die Zuschauer der Grammy Awards in Los Angeles kürzlich mit einem neuen Kunstwerk auf seiner Haut. Als er oben ohne, nur in Boxershorts bekleidet, seinen neuen Song "YUKON" performte, gab er den Blick auf eine frische Tätowierung im oberen Rückenbereich frei. Zu sehen ist die Figur einer Frau mit Engelsflügeln und wallendem Haar, deren Erscheinung stark an Justins Ehefrau Hailey (29) erinnert.

Die Darstellung auf Justins Rücken scheint inspiriert von einem Elle Magazine-Cover aus dem Jahr 2020, auf dem Hailey in einem ähnlichen Look zu sehen war. Über 70 Tattoos trägt der Musiker mittlerweile auf seinem Körper, nicht wenige davon nutzte er in der Vergangenheit als persönliche Statements. Unter anderem ließ er sich einst ein Motiv stechen, das an seine frühere Freundin Selena Gomez (33) erinnerte. Das Bild ließ er sich jedoch später übertätowieren. Mit seinem neuesten Werk hat der Sänger seiner Liebe zu Hailey einmal mehr einen bleibenden Ausdruck verliehen.

Justins diskretes Debüt des neuen Rückentattoos geriet zum stillen Höhepunkt eines Abends, an dem er trotz vier Nominierungen – unter anderem für Album des Jahres ("Swag") und Best Pop Vocal Album – ohne Trophäe blieb. Der Auftritt war aber auch ein symbolisches Comeback: Justin und Hailey zeigten sich erstmals seit vier Jahren wieder gemeinsam bei den Grammys, kamen in abgestimmten schwarzen Outfits über den roten Teppich und posierten nebeneinander für die Fotografen, auch wenn Justin später auf der Bühne allein im Rampenlicht stand. 2018 machten sie ihre Beziehung offiziell, seit 2024 sind sie Eltern ihres Sohnes Jack Blues.

Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

Getty Images Justin Bühne auf der Bühne bei den Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026