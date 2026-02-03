Provokant? Kevin Schäfer zweifelt an Aleks' Absicht mit Emmy

Es knallt wohl zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) – und jetzt mischt sich auch noch Kevin Schäfer ein. Im Bild-Buschfunk sprach der Realitystar über die Schlagzeilen rund um das Duo und ließ durchblicken, dass er an den Gefühlen von Aleks zweifelt. Kevin fragte laut in die Runde: "Auch die Sache mit Emmy, ich weiß nicht, ob das reine Provokation war, ob er eine hübsche Frau an seiner Seite braucht..." Das mag für viele zunächst angriffslustig klingen, doch er schickte direkt warme Worte an Emmy hinterher und lobte sie: "Noch mal liebe Grüße an Emmy. Du weißt, wie lieb ich dich habe. Du bist echt eine süße Maus." Auch wenn sie manchmal in den Shows so richtig Gas gebe wie Ariel aktuell im Dschungelcamp.

Mit seinen Überlegungen spielte der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer auf die jüngsten Entwicklungen an: Denn während sich unter Fans noch alles um ein mögliches Liebesband zu Aleks und Emmy dreht, machen inzwischen neue Gerüchte die Runde: Angeblich könnte die Influencerin nun auch mit Chris Manazidis ein Rendezvous gehabt haben. Dass die beiden zusammen gesehen wurden, lieferte jedenfalls ordentlich Zündstoff: Aleks schien wenig begeistert. Kevin spekulierte über das Debakel im Gespräch mit dem Blatt: "Weil Emmy hat ja jetzt gerade ein Date mit Christo. Da ist auch ein bisschen Streit zwischen Aleks und Christo. Also wir sind sehr gespannt, wie's weitergeht." Damit bündelt Kevin die beiden Konfliktlinien: die Frage nach Aleks' Absichten und die Reibereien zwischen Aleks und Christo – angefacht durch Emmys Date-Gerüchte.

Emmy sorgt mit ihrem offenen Auftreten regelmäßig für Gesprächsstoff, auch abseits der TV-Kameras. Die Influencerin, die vor allem durch die Teilnahmen an Beauty & The Nerd und Promi Big Brother 2020 bekannt wurde, teilt viel aus ihrem Alltag und spielt mit ihrem Image als unnahbarer Wirbelwind. Beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP vor einigen Wochen erklärte Aleks, dass er Emmy zwar "intensiv kennenlernt", die beiden aber noch kein Paar seien. Im Finale der Show hatten er und seine nun Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) sich getrennt. Nun bewegen sich die drei zwischen Sympathiebekundungen, Eifersuchtsdeutung und verletztem Stolz – Stoff, der in der Reality-Welt erfahrungsgemäß schnell zum Dauerbrenner wird. Als ob das alles nicht schon genug wäre, wird nun auch gemunkelt, ob ein Comeback mit Aleks' Ex Christina Dimitriou (34) nicht doch möglich wäre...

Collage: IMAGO / Panama Pictures, Instagram / emmyruss Collage: Kevin Schäfer zweifelt an Emmy Russ und Aleksandar Petrovic.

Collage: RTL, Imago Aleks Petrovic, Vanessa Nwattu und Emmy Russ

Collage: Imago, Instagram Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic