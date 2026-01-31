Savannah Guthries Tochter überrascht sie live im Studio

Süßer Überraschungsbesuch bei der "Today Show": Moderatorin Savannah Guthrie (54) bekam am Donnerstag Unterstützung von ganz besonderer Seite. Ihre elfjährige Tochter Vale tauchte gemeinsam mit ihrer gesamten Schulklasse auf dem berühmten Today-Platz in New York auf – dick eingepackt, winkend und bestens gelaunt. In einem Video, das das Team von "Today" teilte, ist zu sehen, wie Savannah strahlend aus dem Studio sprintet, den Arm um Vale legt und die Kindergruppe ins warme Studio begleitet. "Wir haben heute ganz besondere Gäste in Studio 1A!", hieß es begeistert im Begleittext des Clips. Für Savannah, die gerade erst wieder "on air" ist, war es ein emotionaler Moment mit familiärem Touch.

Der charmante Besuch fällt in Savannahs Comeback-Woche. Die Moderatorin war erst am 26. Januar zur Morgensendung zurückgekehrt, nachdem sie zuvor wegen einer Stimmbandoperation pausieren musste. Im Dezember hatte sie die vorübergehende Auszeit angekündigt und mitgeteilt, dass daheim zeitweise nur per Tafel "gesprochen" wurde. Auf Instagram zeigte sie damals eine Zeichnung mit dem Satz "Ich kann nicht reden!" und gab ehrlich zu: "Die Kinder sind die stille Routine so langsam leid (ich auch)." Umso größer jetzt die Freude im Team – und offenbar auch bei Vales Klasse, die an diesem Morgen Studio-Luft schnuppern durfte.

Wie entspannt es bei Savannah privat zugeht, zeigte sie in den vergangenen Wochen immer wieder in ihren Social-Media-Storys. Tochter Vale und Sohn Charley machten sich liebevoll über die ungewohnte Ruhe im Haus lustig, als ihre Mutter nach der OP kaum sprechen durfte. Später kommentierte Charley Savannahs neue Stimme scherzhaft und meinte, sie klinge wie eine "gut klingende Ente" und sei "nicht einmal annähernd" so wie früher. Die Journalistin zeigt mit ihren Videos einmal mehr, wie sehr Humor und familiärer Zusammenhalt ihr Leben abseits des Studios prägen.

Getty Images Savannah Guthrie, Moderatorin

Getty Images Michael Feldman und Savannah Guthrie mit ihren Kindern

Getty Images Savannah Guthrie, 2012 in Indianapolis