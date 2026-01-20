Sonja Zietlow ruft für ihre Dschungel-Favoriten selbst an

Ab dem 23. Januar wird in Australien wieder geschrien, gezittert und gekrabbelt, wenn die neue Staffel vom Dschungelcamp startet – und mittendrin: Moderatorin Sonja Zietlow (57) und ihr Co-Moderator Jan Köppen (42). Kurz vor dem Auftakt plaudern die beiden im RTL-Interview über die neue Dschungelrunde und verraten dabei ein Detail, das viele Fans überraschen dürfte. Sonja gibt offen zu, dass sie nicht nur moderiert, sondern sich auch ganz privat ins Geschehen einmischt: Sie hat nämlich ihre heimlichen Favoriten unter den Kandidaten – und wählt für diese sogar selbst bei den Zuschauervotings an. "Ich habe meine Favoriten und wünsche ihnen, weiterzukommen. Ich habe sogar schon angerufen", gesteht sie und macht klar, dass sie mit den Campern vor der Kamera genauso mitfiebert wie die Zuschauer vor dem Fernseher.

Im Gespräch wird deutlich, dass Sonja und Jan bei der bunten Mischung aus Reality-Gesichtern, Musikern, Schauspielern und Influencern vor allem eines suchen: echte Charaktere mit Geschichte. Menschen, die "etwas erlebt haben" und mehr zu erzählen haben, als nur aus einem anderen Format bekannt zu sein. Jan erklärt, dass Lebensweisheiten für ihn glaubwürdiger sind, wenn sie aus Erfahrung kommen – einem 23-Jährigen nehme man nicht jeden großen Spruch ab. Als Paradebeispiel für die ideale Camperin nennt Sonja noch einmal Lilly Becker (49), die für sie alles mitbrachte, was ein Dschungelstar braucht: Offenheit, Kampfgeist, Tränen, Lacher, Zusammenbrüche und authentische Momente. Jan pflichtet ihr bei und betont, dass extrovertiert sein im Camp zwar gut ankommt, aber nur dann, wenn es nicht unangenehm wirkt und das Herz dahinter spürbar bleibt. Kein Wunder also, dass die beiden Moderatoren oft von denselben Kandidaten begeistert – oder auch genervt – sind.

Bereits im vergangenen Jahr freuten sich die Fans, als Sonja und Jan wieder zusammen das berühmte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Motto von der Dschungelbrücke riefen. Damals war es für Jan bereits das dritte Mal in Australien. Im RTL-Interview lobte er die Teamarbeit mit der erfahrenen Kollegin: "Wir funktionieren sehr gut als Team." Die besonderen Dreharbeiten für die Allstars-Staffel in Südafrika hätten die beiden noch enger zusammengeschweißt. Durch den veränderten Arbeitsrhythmus hätte das Duo 2024 viel mehr Zeit miteinander verbringen können als sonst.

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

Thomas Burg / Action Press Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Instagram / sonjazietlow_official Jan Köppen und Sonja Zietlow, Februar 2024