Handballfinale: Königin Mary und Friedrich Merz fiebern mit

Königin Mary (53) zeigte am Sonntagabend in Herning, wie nahbar Royals sein können: Ganz in Rot und Weiß, passend zu Dänemarks Farben, saß die Ehefrau von König Frederik beim EM-Finale der Handballer gegen Deutschland in der Ehrenloge – ohne ihren Mann, aber mit umso größerem Einsatz. Neben ihr verfolgten Regierungschefin Mette Frederiksen und Vizepremier Troels Lund Poulsen das Match, hinter der Königin saßen Friedrich (70) und Charlotte Merz. Mary jubelte, rang die Hände, hielt in besonders nervenaufreibenden Momenten den Kopf in den Händen – und schwenkte sogar einen Schal mit "DANMARK". Nach dem 34:27-Triumph auf heimischem Parkett ging sie aufs Feld und überreichte Dänemarks Coach Nikolaj Jacobsen die Goldmedaille.

Auf Instagram feierte die Königin im Anschluss den historischen Abend: "Herzlichen Glückwunsch zum großen Europameisterschafts-Gold... Das ist eine absolut fantastische Leistung", hieß es in der Botschaft des Königshauses. Laut dem dänischen Medium BT verriet Trainer Jacobsen eine rührende Szene: Mary habe gefragt, "Kann ich sie [die Spieler] umarmen?", und hinzugefügt, sie sei "sehr stolz" auf das Team. Nicht nur die Sieger bekamen ihre Aufmerksamkeit: Bei der Zeremonie tröstete die Königin auch die deutschen Talente Matthes Langhoff und Nils Lichtlein, die mit Silber ausgezeichnet wurden. Gemeinsam mit EHF-Präsident Michael Wiederer überreichte sie zudem die Trophäe an Kreisläufer Magnus Saugstrup und schüttelte den kroatischen Bronze-Gewinnern die Hand.

Modisch setzte Mary ein betont lässig-elegantes Signal. Zu einer rot-weiß gestreiften Bluse kombinierte die Königin weite Hosen, einen schmalen roten Ledergürtel und große goldene Creolen – und überraschte mit einer preppy Note: einer markanten Brille von Gucci. Das Accessoire trug sie schon bei früheren Terminen, etwa beim Besuch eines Schulprojekts der Mary Foundation. Eine Stylistin lobte in einem Interview die Wirkung: Die Brille lasse die Erscheinung "intelligent, zugänglich und selbstbewusst" wirken. Nahbar im Jubel, herzlich im Trost und stilsicher auf der Tribüne – Marys Auftritt passte zu einem Abend, der Dänemark in Handball-Ekstase versetzte.

Imago Königin Mary von Dänemark, Friedrich und Charlotte Merz beim Handball-EM-Finale, Februar 2026

Getty Images Michael Wiederer und Königin Mary gratulieren Magnus Saugstrup zum EHF-EM-Titel 2026 in Herning

Imago Königin Mary von Dänemark