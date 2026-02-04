Grindr trotz Ehe: Das steckt hinter Hubert Fellas Anmeldung

Im australischen Dschungelcamp ließ Hubert Fella (58) an Tag zwölf plötzlich alle Hüllen fallen – zumindest verbal. Der TV-Star erzählte am Lagerfeuer, dass sein Liebesleben mit Ehemann Matthias Mangiapane (42) auch nach rund 20 Jahren Beziehung noch sehr lebhaft ist und die beiden gerne ungewöhnliche Orte ausprobieren, von der Dampfsauna bis zur Wiese. Besonders pikant: Er gab außerdem preis, dass er trotz Ehe auf der Dating-App Grindr angemeldet ist. Statt heimlicher Affären stecke dahinter aber etwas ganz anderes, wie sein Begleiter Patrick jetzt gegenüber RTL erklärt – und damit für viele Zuschauer eine überraschende Erklärung nachlieferte: "Die beiden haben eine geschlossene Ehe. Bei Grindr ist er angemeldet, um einfach zu gucken, was im Dorf so abgeht."

Gerade in der kleinen Gemeinde kursierten ständig Gerüchte und die App sei eine Art Fenster in die verborgene Welt vor der eigenen Haustür. Laut Patrick kann Grindr im ländlichen Raum sogar eine Art Hilfestellung fürs Outing sein: Wer plötzlich entdeckt, dass ein Nachbar dort angemeldet ist, merke, dass er mit seinen Gefühlen nicht alleine ist. Er selbst sei auch vergeben und trotzdem bei Grindr, betont Patrick: "Das ist ja jetzt nicht eine App, wo man sagt, es geht rein um das Sexuelle. Sondern es ist einfach dazu da, um sich auszutauschen, und einfach, dass man halt Gleichgesinnte findet. Und deshalb geht er auch so offen damit um, weil am Ende ist das ganz harmlos."

Auch die anderen Bewohner öffneten sich an Tag zwölf beim Thema Liebe und Sex. So stellte Ariel mitten im Camp eine direkte Frage an Samira (32): "Was denkst du, wie lange ich keine Intimität mehr mit einem Mann hatte?" Samira tippte auf ein Jahr – doch Ariel korrigierte sie prompt: "Vier Monate kein Sex." Die Reaktion der Influencerin war eindeutig: "Ja, okay, das ist echt lang." Damit war der Grundstein für einen Abend voller privater Einblicke gelegt. Im Dschungeltelefon wurde Hubert dann noch deutlicher. Der Hot oder Schrott – Die Allestester-Star berichtete von Experimentierfreude mit Matthias, vom Balkon-Sex über dem Megapark auf Mallorca bis hin zu heißen Stunden in der Sauna.

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Imago Hubert Fella (r.) und Patrick Mast (l.) am Flughafen Frankfurt

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars