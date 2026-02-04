Exit-Game verloren: Dieses "#CoupleChallenge"-Paar ist raus

Nächster Abschied bei #CoupleChallenge: In der jüngsten Exit-Challenge mussten Realitystar Sophie Welack und ihr Partner Hendrik Sünder gegen das Team aus Sebastian Fobe (40) und Liza Waschke antreten – und zogen am Ende den Kürzeren. In der Nominierung hatten die Sommerhaus der Normalos-Gewinner die meisten Stimmen kassiert und durften sich ein Paar mit den zweithöchsten Stimmen für das entscheidende Duell aussuchen. Ihre Wahl fiel auf den Ex-Bachelorette-Kandidaten und die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, die gemeinsam mit Aleksandar (34) und Marko Petrovic zur Auswahl standen. Auf dem Spiel stand nichts weniger als der Verbleib im Camp.

Für die Challenge schlüpften beide Duos in klobige Senioren-Schaumstoff-Kostüme und mussten damit Wasser aus einem Pool aufsaugen, es über ein Gitter auswringen und so schnell wie möglich die Behälter unter einem Tisch füllen. Sebastian erklärte vor dem Start selbstbewusst: "Das ist aus meiner Sicht ein ausdauerndes Spiel, das heißt, wir müssen ruhig bleiben und unseren Rhythmus finden." Doch genau dieser Rhythmus ließ bei ihm und Liza zunächst auf sich warten, beide wirkten am Anfang eher unsortiert. Trotzdem drehten sie im Verlauf der Challenge auf, arbeiteten sich Schritt für Schritt heran und entschieden das Spiel schließlich für sich. Für das Paar war es bereits der zweite Exit-Game-Sieg: Sie sichern sich damit weiter ihren Platz im Camp, während Sophie und Hendrik ihre Sachen packen müssen. "Wir haben gedacht, wir wären richtig gut", fassten die beiden die bittere Pleite enttäuscht zusammen.

Doch Sophie und Hendrik sind nicht die ersten, die das Camp verlassen müssen. Schon in der dritten Folge ereilte Texas Patti und ihren Partner Patrick dasselbe Schicksal. In einer spektakulären Saure-Gurken-Challenge mussten sich beide Teams dabei zunächst Wissensfragen stellen, bevor die Frauen mit jeder richtigen Antwort saure Gurken auf einer Rampe in die geöffneten Münder ihrer Partner zielen sollten. Patrick zog nach dem verlorenen Duell ein bitteres Fazit: "Keine ist in meinem Gesicht gelandet", gab er enttäuscht zu. Auch für Texas Patti war das frühe Aus ein echter Stimmungskiller.

RTLZWEI / Andreas Zitt Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

RTLZWEI Sophie Welack und Hendrik Sünder, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Sebastian Fobe und Liza Waschke, "#CoupleChallenge" 2026

