Ex-Dschungelcamperin Giulia Siegel nimmt Gil in Schutz

Gil Ofarim (43) hat es im Dschungelcamp nicht leicht. Tag für Tag wird der Sänger mit seinem Antisemitismus-Skandal konfrontiert und von dem einen oder anderen Mitstreiter nicht für voll genommen. Giulia Siegel (51) findet das nicht fair. "Ich möchte ihn hier ein Stück in Schutz nehmen. Dieser Mensch hat quasi alles verloren – beruflich, öffentlich und persönlich. Er hat sich bei der betroffenen Person entschuldigt, bezahlt und Konsequenzen getragen und muss bis heute noch weiter ertragen", erklärt die Tochter von Ralf Siegel in ihrer Instagram-Story.

Gil betont in der Show immer wieder, dass er sich zum Vorfall nicht äußern dürfe, da er einer Verschwiegenheitserklärung unterliege. Giulia meint, gegenüber seinen Mitstreitern oder der Öffentlichkeit müsse er das auch gar nicht. "Wir als fremde Zuschauer haben aus meiner Sicht kein Recht, jemanden dauerhaft an den Pranger zu stellen. Eine Entschuldigung schuldet man den Betroffenen, nicht der Öffentlichkeit. Natürlich sind wir neugierig, aber oft ist es keine Neugier mehr – sondern Sensationslust", meint Giulia, die einst selbst Dschungelcamperin war.

Dementsprechend harte Worte findet sie für Gils Mitcamperin Ariel, die das Thema immer wieder anspricht und sein Schweigen anscheinend nicht akzeptieren kann. "Was mich an Ariels Verhalten wirklich stört, ist diese kalte, moralische Überheblichkeit. Sie setzt Gil öffentlich unter Druck und fordert vor Kameras eine Entschuldigung ein, obwohl sie nicht die Betroffene ist. Das fühlt sich für mich nicht nach Gerechtigkeit an, sondern nach Bloßstellung", betont Giulia.

Collage: RTLZWEI / Magdalena Possert, RTL Giulia Siegel und Gil Ofarim, Collage

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026