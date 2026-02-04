"Ich schäme mich": Emmy Russ zieht über Ex-Flirt Aleks her

Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) liefern sich einen heftigen Schlagabtausch – und das mitten auf Instagram. In einer neuen Story rechnet Emmy mit ihrem Ex-Flirt ab und richtet dabei deutliche Worte an ihre Community. Die Reality-Bekanntheit betont, dass sie sich bei ihren Followern dafür entschuldigen möchte, überhaupt mit Aleks in Kontakt gewesen zu sein. "Leute, ich schäme mich, dass ich mit diesem Menschen was zu tun hatte. Ich entschuldige mich bei allen, die dieses Bild von mir bekommen haben, dass ich mit so einem Menschen was zu tun hatte. Ich schäme mich in Grund und Boden", betont sie und wettert: "Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Dieser Typ, der ja so religiös ist, fastet, in die Kirche geht – aber sitzt da besoffen in einem Video, raucht, was in deiner Religion, glaube ich, nicht so gern gesehen ist, und macht solche Sachen."

Doch dabei belässt Emmy es nicht. Sie erklärt, eine "dreiste Lüge" von Aleks aufdecken zu wollen. Laut Emmy sei die #CoupleChallenge im August gedreht worden, danach habe es eine ernsthafte Kennenlernphase gegeben. "Ab circa Oktober habe ich die Kennenlernphase mit ihm beendet. Ab dann hatten wir ein offenes Verhältnis. Jeden Tag Kontakt, aber nichts Exklusives mehr", betont die 26-Jährige. Aleks behaupte nun, sie sei ihm gegenüber nicht loyal gewesen, als sie eine Party besuchte – diese sei jedoch im Dezember gewesen, als sie längst nicht mehr exklusiv waren. "Jetzt erzähl mir mal, wie das sein kann. Illoyal gewesen, wenn wir uns im Oktober sozusagen getrennt haben", fragt sie und fügt hinzu: "Ich sage euch auch ehrlich, wenn von ihm nicht irgendeine Scheiße kommen würde, würde ich auch gar nicht hier sitzen. [...] Aber natürlich rechtfertige ich mich."

In einem Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast sprach Emmy außerdem darüber, wie es überhaupt zum Ende mit Aleks gekommen sei. Die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin schilderte, dass sie ihm bereits kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Verbindung einen Korb gegeben habe. "Ich habe ihm gesagt, ich werde das öffentlich machen, wie du mich gedrängt hast zur Intimität. War auch so. Der kam jeden Abend mit einer Flasche Wein um die Ecke und wollte mich betrunken machen. Und ständig hat er mich geküsst und begrapscht und ich wollte das halt nicht", erklärte Emmy deutlich. Laut der Influencerin habe Aleks später versucht, diese Darstellung herunterzuspielen. "Jetzt will er sich halt wieder rausreden. Kennt man ja von ihm", ergänzte sie im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ im "#CoupleChallenge"-Camp