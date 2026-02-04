Kein Gegengift: "The Voice"-Sängerin stirbt nach Kobra-Biss

Die nigerianische Sängerin Ifunanya Nwangene ist tot. Die frühere Kandidatin von "The Voice Nigeria" starb am Samstag in Abuja, nachdem sie in ihrer Wohnung von einer Kobra gebissen worden war. Freunde berichten laut CNN, dass die 26-Jährige im Schlaf ins Handgelenk gebissen wurde und kurz darauf um Hilfe rang. Zunächst fuhr sie mit Begleitung in eine nahe Klinik, dann weiter, weil dort kein Gegengift verfügbar war. Schließlich kam Ifunanya ins Federal Medical Center in Jabi, wo Ärztinnen und Ärzte versuchten, sie zu stabilisieren. Sie starb kurz vor der geplanten Verlegung auf die Intensivstation.

Die Umstände ihres Todes schlagen in Nigeria hohe Wellen. CNN berichtet, dass Bekannte der Sängerin fehlende Vorräte an Gegengift beklagen und sogar aufgefordert worden seien, selbst Antivenom zu besorgen. Das Krankenhaus widerspricht dem und erklärt, man habe "umgehend und fachgerecht" gehandelt. Fest steht: Ifunanyas Zustand verschlechterte sich dramatisch, sie litt an schweren Atemproblemen. Der Fall entfacht erneut Kritik am Gesundheitswesen, speziell an der Notfallversorgung. Menschenrechtsanwälte und Aktivisten sprechen von einem vermeidbaren Tod. Das Gesundheitsministerium verweist auf laufende Reformpläne, während die WHO Schlangenbisse in vielen afrikanischen Ländern als unterschätztes Gesundheitsrisiko einstuft – auch wegen knapper Antivenom-Bestände.

Ifunanya war vielen Zuschauerinnen und Zuschauern durch ihren Auftritt bei "The Voice Nigeria" im Gedächtnis geblieben, wo sie mit einer gefühlvollen Version von Rihannas (37) "Take a Bow" für Gänsehaut sorgte. Auf Instagram, wo sie ihre Community unter dem Namen "nanyah_music" mit Fotos aus dem Studio, von kleinen Bühnenauftritten und aus ihrem Alltag versorgte, zeigte sich die Künstlerin meist fröhlich und modebewusst, oft mit auffälligen Frisuren und leuchtenden Farben. In den Kommentaren unter ihren letzten Posts häufen sich nun Beileidsbekundungen von Fans, Kollegen aus der Musikszene und Freunden, die von einem "freundlichen Herzen" und einer "Stimme, die man nie vergisst" schreiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / nanyah_music Ifunanya Nwangene, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nanyah_music Ifunanya Nwangene, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nanyah_music Ifunanya Nwangene, Sängerin