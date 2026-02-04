Jennifer Lawrence trotzt dem Schnee bei Spaziergang mit Sohn

Jennifer Lawrence (35) trotzt dem Winterwetter: In New York wurde die Schauspielerin bei einem Spaziergang im Schnee gesichtet, an ihrer Seite der Kinderwagen mit Baby Nummer zwei. Eingehüllt in eine dicke Daunenjacke, mit flauschiger Mütze und robusten Boots, schob Jennifer den Wagen über die verschneiten Gehwege der Metropole, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Ihr jüngster Sohn, dessen Name bisher nicht öffentlich ist, lag warm eingekuschelt unter einer Decke, dazu winzige beige Winterstiefel, die unter der Decke hervorlugten. Während sie mit dem Baby unterwegs war, blieb Sohn Cy mit Papa Cooke Maroney (41) offenbar zu Hause. Trotz niedriger Temperaturen wirkte Jennifer entspannt und setzte bei dem Ausflug ganz auf Natürlichkeit – ohne Make-up, dafür im vollen Mama-Modus mitten im New Yorker Schneetreiben.

Für die zweifache Mutter ist der Ausflug nur ein kurzer Moment im dichten Spagat zwischen Glamour und Familienalltag. Im Podcast "SmartLess" erzählte Jennifer kürzlich, dass sie sich in erster Linie als "stay-at-home mom" sehe, auch wenn ihre Karriere derzeit auf Hochtouren läuft. Die TV-Darstellerin ist mit dem Psychodrama "Die My Love" im Gespräch, für das sie für einen Golden Globe als Beste Hauptdarstellerin nominiert wurde und weltweit über rote Teppiche geht. Gleichzeitig achtet sie strikt darauf, ihre Abende für ihre Kinder freizuhalten und verzichtet auf späte Interviews oder Partys, weil sie lieber früh mit den Jungen zur Ruhe kommt. Sogar Einladungen zu Weihnachtspartys, die erst um 21 Uhr beginnen, lehnt sie ab, weil für sie klar ist, dass ein verkatertes Aufwachen mit einem Baby und einem Dreijährigen keine Option ist.

Schon vor rund zwei Wochen sorgte Jennifer für Schlagzeilen, als sie in Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" über einen ziemlich ungewöhnlichen Schwangerschaftswunsch sprach. "Ich war fest entschlossen, das zu machen. Dann wurde ich schwanger, aber ich wollte es trotzdem machen", verriet die Schauspielerin mit einem Lachen über ihre Sehnsucht, bei Bear Grylls' Survival-Show "Man vs. Wild" mitzumachen. Ihr Frauenarzt habe ihr diesen gefährlichen Plan zum Glück ausgeredet. Schlaflose Nächte in der Wildnis, das Verspeisen von Insekten und riskante Kletterpartien wären für sie und das ungeborene Kind ein absolutes No-Go gewesen.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

Tom Dymond/Netflix © 2024 Netflix, Inc. Bear Grylls in "Bear Hunt"

