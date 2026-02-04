Bebe Rexha beichtet: Sie datet aktuell gleich drei Männer

Bebe Rexha (36) zeigte sich am Grammy-Wochenende bester Laune – und ungewöhnlich offen, was ihr Liebesleben angeht. Als ein Paparazzo sie in Los Angeles fragte, ob sie aktuell jemanden date, stellte die Popsängerin klar: Single, aber keineswegs ohne Optionen. "Ich habe drei auf der Liste. Es sind drei", antwortete Bebe in einem von Fotograf Kevin Wong auf Instagram geteilten Clip. Die Sängerin, die mit Songs wie "I'm a Mess" und "I'm Good (Blue)" weltweit Erfolge feiert, plauderte die News am Sonntagabend, umgeben von Blitzlichtern und jubelnden Fans, aus – ganz nebenbei und mit einem Lachen.

Schon im Dezember hatte Bebe ihre Community auf X ins Boot geholt und um Unterstützung bei der Partnersuche gebeten. Damals formulierte sie, was ihr wichtig ist: Ein Mann, der größer ist als sie selbst, beruflich auf eigenen Beinen steht und nicht auf ihr Konto schielt. Vor allem aber zählt der Charakter. "Jemand mit guter Persönlichkeit. Gute Moral und er sollte intelligent und ambitioniert sein", hieß es in ihrem Post, den die Sängerin jetzt mit ihrem Dating-Update praktisch fortschreibt. Dass sie bei den Grammys noch keinen festen Freund verkündete, machte sie unmissverständlich klar – für den Moment bleibt es beim Flirt-Trio auf ihrer Agenda.

Abseits der Schlagzeilen zeigt Bebe gern Humor und Nahbarkeit, wenn es um Herzfragen geht. Sie nimmt ihre Fans mit, fragt nach Tipps und teilt kleine Einblicke, ohne ins Private abzurutschen. Freunde beschreiben die Musikerin als loyal und bodenständig, jemand, der sich lieber über gemeinsame Werte als über Glamour definiert. Wer ihr nahekommt, hört oft, wie wichtig ihr Ehrgeiz und Selbstständigkeit sind – Eigenschaften, die sie selbst seit Jahren vorlebt und nun auch bei einem Partner sucht. So entsteht das Bild einer Künstlerin, die weiß, was sie will, die Datingspielchen mit einem Augenzwinkern nimmt und dabei trotzdem auf die Dinge achtet, die im Alltag zählen.

Getty Images Bebe Rexha bei der Met Gala 2025

Instagram / beberexha Bebe Rexha

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin