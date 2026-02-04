Quinton Aarons Familie unterstellt Partnerin Eheschwindel

Quinton Aaron (41) kämpft weiterhin mit den Folgen eines Rückenmarksinfarkts, der ihn ins Krankenhaus brachte. Während der Genesung sorgt eine weitere Situation für Unruhe: Margarita Aaron, die sich selbst als Ehefrau des The Blind Side-Stars bezeichnet und aktuell an seiner Seite ist, steht unter scharfer Kritik. Laut Quintons Bruder Jarred Aaron ist diese Ehe jedoch nicht legitim, da Margarita angeblich mit einem anderen Mann verheiratet sein soll. Wie Jarred gegenüber TMZ angibt, befürchtet er, dass sie das medizinische Personal in die Irre führt, indem sie vorgibt, "wichtige, lebensrettende medizinische Entscheidungen" für den Schauspieler treffen zu können.

Margarita selbst stellt die Dinge anders dar. Gegenüber TMZ erklärte sie, dass sie und der Schauspieler "spirituell verheiratet" seien und sie niemals medizinische Entscheidungen für ihn getroffen habe. Dennoch wird ihre Glaubwürdigkeit sowohl von Quinton Aarons Familie als auch von Margaritas eigenen Verwandten infrage gestellt. Laut Angaben ihres Umfelds, darunter ihre Tochter und Nichte, soll sie tatsächlich noch in einer anderen Ehe gebunden sein. Quintons Familie erklärte zudem, es gebe Zweifel an Margaritas Beruf als examinierte Krankenschwester, weswegen weitere Untersuchungen angestellt werden sollen.

Bereits vor fünf Tagen bestätigte die Familie von Quinton in einem Statement, dass der Schauspieler nach seinem dramatischen Sturz in Atlanta einen Rückenmarksinfarkt erlitten hatte. "Er ist wach, aufmerksam und auf dem Weg der Besserung", erklärte die Familie damals in einer Erklärung, die unter anderem durch TMZ verbreitet wurde. Demnach war der Schauspieler von engen Angehörigen umgeben, während die Ärzte weiter nach der Ursache für den medizinischen Notfall suchten. Die Behandlung sei bestens angelaufen, hieß es aus seinem Umfeld.

Quinton Aaron im im Oktober 2025

Quinton Aaron, Schauspieler

Quinton Aaron beim Karibu Africa Hamptons Soirée in Sag Harbor

