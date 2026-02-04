Wilde Party-Fotos: Filmstar Margaret Qualley zieht blank

Margaret Qualley (31) hatte eine spaßige Grammy-Nacht. Die Schauspielerin zeigte sich bei einer After-Party zur Verleihung von ihrer besonders freizügigen Seite. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Antonoff (41) stieg sie in eine Fotokabine – und ließ dort die Hüllen fallen. Auf den Bildern, die Margaret am nächsten Tag auf Instagram teilte, zieht sie ihr schwarzes Kleid provokant nach unten und entblößt dabei ihre Brust, die sie nur mit einem Hasen-Emoji zensiert. Jack, als Musikproduzent erfolgreich, kuschelt und posiert mit ihr und dem kleinen gemeinsamen Hund.

Jack Antonoff durfte zudem Erfolge feiern: Er war als Produzent an zwei prämierten Songs beteiligt, darunter Kendrick Lamar (38) und SZAs (36) "Luther", das als Aufnahme des Jahres ausgezeichnet wurde. Während der Verleihung zeigten sich Margaret und Jack vertraut und innig, wie ein süßes Video im Auto und Fotos von ihrer Ankunft beweisen. Zudem verriet Margaret auf Instagram mit ihrem Post, dass sie den Abend in vollen Zügen genoss und sich als echtes "Fan girl" zeigte. Auch mit Musikerin Ink wurden ausgelassene Schnappschüsse geschossen.

Margaret und Jack sind seit 2023 verheiratet, und die Schauspielerin hat in der Vergangenheit nicht mit Lobeshymnen auf ihren Mann gespart. In einem Interview sprach sie darüber, wie er ihr das Gefühl völliger Geborgenheit vermittelt und ihre vorherigen Beziehungen in den Schatten stellt. Die beiden zeigen sich oft als Traumpaar, das sowohl privat als auch bei öffentlichen Anlässen bestens harmoniert. Jack, der vor seiner Ehe mit Lena Dunham (39) zusammen war, scheint in Margaret die richtige Partnerin gefunden zu haben: ehrlich, unbeschwert und sich selbst treu.

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

Instagram / isimostar Margaret Qualley, Jack Antonoff, Sabrina Carpenter in Photobooth nach Grammys 2026

Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025