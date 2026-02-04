Epstein-Skandal: Andrew wurde aus der Royal Lodge geworfen

Andrew Mountbatten Windsor (65) ist in einer nächtlichen Aktion aus der Royal Lodge bei Windsor herausgefahren und direkt ins sogenannte Sandringham-Exil gebracht worden. Der in Ungnade gefallene Royal wurde BBC zufolge von Sicherheitskräften eskortiert und deutlich früher aus seinem langjährigen Zuhause geworfen, als ursprünglich vorgesehen. Untergebracht wird Andrew nun auf dem Anwesen seines Bruders König Charles (77), zunächst in der Wood Farm auf dem Gelände von Sandringham, bevor er in die derzeit renovierte Marsh Farm umziehen soll. Offiziell ist der frühere Prinz inzwischen im ostenglischen Norfolk gemeldet, fernab der vertrauten Umgebung rund um Windsor.

Der Umzug ist die späte Konsequenz aus Andrews Verwicklung in den Skandal um Jeffrey Epstein (†66). Bereits im vergangenen Herbst hatte der Buckingham Palast klargemacht, dass Andrew die großzügige Royal Lodge räumen muss, parallel dazu verlor er seinen Prinzentitel und damit einen Großteil seiner öffentlichen Rolle. Der Royal soll zwar noch einmal nach Windsor zurückkehren, aber nur, um letzte persönliche Gegenstände abzuholen. Hinter den Kulissen steht offenbar die Frage im Raum, ob er Großbritannien langfristig überhaupt treu bleibt: Biograf Andrew Lownie erklärte gegenüber Page Six, Bahrain sei als mögliches neues Zuhause im Gespräch, da Andrew dort weit weg von der britischen Presse wäre und ein diskreteres Leben führen könnte.

Vor wenigen Tagen erschütterte eine neue Enthüllung die ohnehin angespannte Lage um Andrew. Eine weitere Frau war mit schweren Vorwürfen gegen den Ex-Royal an die Öffentlichkeit gegangen. Laut ihrem Anwalt Brad Edwards habe Jeffrey Epstein sie 2010 explizit nach Großbritannien gebracht, damit sie eine Nacht mit Andrew in der Royal Lodge verbringt. Am Folgetag sei sie sogar gemeinsam mit dem Royal zum Tee in den Buckingham Palast gefahren worden. Brad stellte klar: "Entweder wird es jetzt zügig zu einem Gespräch mit Andrew und seinem Anwalt kommen, oder wir werden Klage einreichen." Diese neue Anschuldigung stütze sich laut Daily Mail auf Dokumente des US-Justizministeriums.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019