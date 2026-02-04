Während Prozess: Wird Marius Borg Høiby in Klinik verlegt?

Am Sonntagabend wurde Marius Borg Høiby (29) in Oslo von der Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) wird vorgeworfen, ein bestehendes Kontaktverbot mehrfach missachtet und Gewalt angewendet zu haben; am Samstag soll er eine Person mit einem Messer bedroht haben - das berichtet das Magazin 20 Minuten. Am Dienstag erschien Marius zum Auftakt seines Prozesses im Gericht, sein Gesundheitszustand wird seither eng überwacht. Sein Verteidigungsteam prüft, ob er aus dem Gefängnis in eine Psychiatrie oder ein Krankenhaus verlegt werden muss. Für Mittwoch ist seine Aussage angesetzt, die Entscheidung über eine mögliche Verlegung könnte davon beeinflusst werden, wie stabil er verhandlungsfähig bleibt.

Zuvor war Marius nach der Festnahme zunächst ins Krankenhaus eingeliefert worden, um die Prozessfähigkeit zu klären, bevor er zurück in die Zelle kam. Verteidiger Petar Sekulić sagte norwegischen Medien am Dienstagabend: "Es wird eine medizinische Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob er dort sein kann. Die Gefängnisgesundheitsabteilung wird sich darum kümmern", erklärte er. Die Nacht auf Mittwoch verbrachte Marius laut Sekulić weiterhin in Haft. Während die Verteidigung medizinische Optionen abwägt, will die Staatsanwaltschaft den Sohn der Kronprinzessin über die gesamte Dauer des Verfahrens in Gewahrsam halten; aktuell sind vier Wochen Untersuchungshaft anberaumt, das Verfahren läuft voraussichtlich bis zum 20. März.

Im Saal wirkte der Angeklagte zuletzt angespannt, Beobachter beschrieben ihn als blass. Der Auftakt des Verfahrens brachte bereits eine erste Einordnung der zahlreichen Vorwürfe, die von den Ermittlern gegen ihn erhoben werden. Für die kommenden Verhandlungstage ist geplant, dass weitere Aussagen und sensible Inhalte unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden. Als ältester Sohn der Kronprinzessin hatte Marius in der Vergangenheit versucht, ein Leben abseits des Rampenlichts zu führen, doch immer wieder gelangte er durch sein Privatleben in die Schlagzeilen. Aktuell fokussiert sich die mediale Berichterstattung vor allem auf seinen Gesundheitszustand und die Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Verfahrens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016