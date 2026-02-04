Sydney Sweeney: Geheimnisse aus ihrem Liebesleben gelüftet

Sydney Sweeney (28) spricht so offen wie nie über die Schattenseiten der Liebe im Rampenlicht – und blickt dabei auf eine jahrelange Beziehung zurück. In einem neuen Interview mit Cosmopolitan erzählt die Schauspielerin, sie habe ihre Partnerschaft mit Jonathan Davino stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Die beiden waren über sieben Jahre zusammen, 2022 folgte die Verlobung, im März 2025 das Aus. "Ich war sehr privat. Ich habe nie darüber gesprochen", sagt Sydney in dem Gespräch. Die Begegnungen mit dem Unternehmer begannen 2018 in Chicago-Kreisen, offiziell traten sie jedoch selten gemeinsam auf. Zuletzt wurde die Blondine immer wieder mit Musikmanager Scooter Braun (44) in Verbindung gebracht, nachdem beide in Venedig gesichtet worden waren und im Juni 2025 bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) dabei waren.

Im Interview macht die "Euphoria"-Darstellerin auch klar, wie schwierig normales Dating für sie geworden ist. "Manchmal denke ich, ich kann etwas ganz Normales machen und ein Date auf eine normale Art haben, und dann wird es auf eine sehr unnormale Weise wahrgenommen", erklärt Sydney gegenüber Cosmopolitan. Sie betont außerdem, dass sie nie Dating-Apps genutzt habe und überhaupt kaum klassische Dating-Erfahrungen gesammelt habe. Freundinnen außerhalb der Branche rieten ihr zwar, Menschen ganz entspannt im Alltag kennenzulernen – mit ihrem vollen Terminkalender und dem ständigen Blick der Öffentlichkeit ist das jedoch leichter gesagt als getan. Ein Insider erklärte Us Weekly zudem, dass in der Vergangenheit unterschiedliche Erwartungen bei Sydney und Jonathan eine Rolle gespielt hätten: Während Sydney stark auf ihre Karriere fokussiert gewesen sei, habe Jonathan sich mehr Nähe gewünscht.

Privat richtet die Schauspielerin den Blick nach vorn. Sydney verbringt bewusst mehr Zeit mit Freunden, genießt Abende ohne Blitzlichtgewitter und ordnet ihr Leben neu. Parallel baut sie mit ihrer Lingerie-Marke SYRN by Sydney Sweeney ein eigenes Herzensprojekt auf – etwas, das sie unabhängig von Filmsets kreativ ausfüllt. Auf die Frage, wie sich Liebe anfühlt, antwortet sie knapp: "Freiheit." Und mit einem Augenzwinkern schiebt sie hinterher: "Liebe ist ein Disney-Film." Schon im vergangenen Jahr hatte Sydney angedeutet, dass ihr das Single-Leben guttut und sie viel über sich selbst lernt. Heute klingt das wie ein roter Faden: weniger Lärm, mehr Echtheit – und die Hoffnung, Dating irgendwann wieder ganz unverkrampft erleben zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood