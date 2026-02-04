Sonja Zietlow schenkt Jan bewegende Erinnerung an Zuhause

Jan Köppen (42) gewährt zwischen den Dreharbeiten zum Dschungelcamp einen emotionalen Einblick in seinen Greenroom. Dort fällt das Augenmerk auf ein besonderes Handtuch, das an einer Wand hängt. Dieses Geschenk seiner Co-Moderatorin Sonja Zietlow (57) ist eine Hommage an Jans Zuhause und zeigt ein Bild seiner elfjährigen Hündin Suki. Für Jan hat dieses Motiv eine tiefere Bedeutung, denn es erinnert ihn an einen unvergesslichen Moment aus einem gemeinsamen Urlaub.

Im Gespräch erzählt der Moderator, wie wichtig ihm die Zeit mit Suki ist. Die Hündin, die bereits vor einigen Jahren aus Rumänien zu Jan kam, musste im Dezember eine riskante Operation überstehen, bei der sie beinahe gestorben wäre. Dieses Erlebnis hat ihn sehr bewegt und ihm verdeutlicht, was im Leben wirklich zählt. "Man sollte jeden Moment schätzen, den man mit seinen Liebsten verbringen darf", so Jan. Auch das Handtuch von Sonja trägt für ihn eine besondere Emotion in sich, da es ihn nicht nur an Suki erinnert, sondern an die kostbaren Augenblicke, die sie teilen.

Zwischen Bühne, Studiolichtern und Lagerfeuer-Sprüchen wirkt das Geschenk von Sonja wie eine kleine, stille Brücke nach Hause. Die Moderatorin pflegt im Camp eine professionelle Atmosphäre, auch weil ihr Mann Jens-Oliver als Chefautor an ihrer Seite arbeitet und beide die Arbeitswelt klar vom Privaten trennen. Umso persönlicher ist die Geste an Jan, der abseits der Show gern von Suki erzählt und diese Nähe sichtbar macht, ohne große Worte. Für den Moderator bedeutet das Tuch mehr als Deko: Es hält einen Moment fest, der für viele Hundebesitzer spricht – die Dankbarkeit, die gemeinsamen Tage bewusst zu genießen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jan Köppen, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige