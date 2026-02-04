Zu Intimität gedrängt: Emmy packt über Aleks' Verhalten aus

Es knallte schneller, als der erste gemeinsame Post die Runde machte: Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) haben ihre frische Liaison nach kurzer öffentlicher Phase abrupt beendet – und zoffen sich nun öffentlich. In einem Interview mit dem Format Blitzlichgewitter schildert Emmy, was zwischen den beiden schiefgelaufen sein soll. Die Reality-TV-Bekanntheit sagt, sie habe Aleks einen Korb gegeben, kurz nachdem sie ihre Verbindung nicht mehr geheim halten mussten. Nun prallen die Vorwürfe auf Social Media aufeinander, während beide ihren Blick auf die nächtlichen Treffen und die Stimmung danach teilen – mit deutlichen Worten und ohne Schonung.

Emmy geht in dem Gespräch ins Detail und erhebt schwere Anschuldigungen. "Ich habe ihm gesagt, ich werde das öffentlich machen, wie du mich gedrängt hast zur Intimität. War auch so. Der kam jeden Abend mit einer Flasche Wein um die Ecke und wollte mich betrunken machen. Und ständig hat er mich geküsst und begrapscht und ich wollte das halt nicht", erklärt sie gegenüber Blitzlichgewitter. Laut der Influencerin habe Aleks später versucht, die Darstellung zu relativieren: "Jetzt will er sich halt wieder rausreden. Kennt man ja von ihm." Nach Emmys Schilderung habe ihre klare Abfuhr den Streit zusätzlich befeuert. Die Auseinandersetzung verlagert sich inzwischen zunehmend ins Netz, wo beide Seiten an ihren Versionen festhalten.

Abseits des öffentlichen Kraches hatten sich beide als TV-Gesichter kennengelernt und in Shows regelmäßig für Gesprächsstoff gesorgt – auch, weil sie privat gern Einblicke in ihren Alltag geben. Bekannte beschreiben Emmy als jemanden, der klare Grenzen setzt und mit direkter Ansprache wenig Probleme hat, während Aleks seine Community oft sehr unmittelbar an seinen Gedanken teilhaben lässt. Vor Kurzem hatte er sich bereits ausführlich an seine Follower gewandt und betont, er stelle Dinge anders dar, als sie über ihn kursieren. Dass private Gespräche und Nachrichten plötzlich zum Gegenstand öffentlicher Posts werden, setzt beide nun sichtlich unter Druck – und lässt Freundeskreise, Fans und Weggefährten mit vielen Fragen zurück.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar, 2025

RTLZWEI Marko und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten am Lagerfeuer, 2026