Stephen Dürr verrät: Sie soll Dschungelkönigin 2026 werden

Frisch aus dem Camp und schon mit klarer Kante: Bei einer Pressekonferenz in Australien, zu der auch Promiflash geladen war, verriet Stephen Dürr (51), wem er nach seinem Dschungel-Aus den Sieg wünscht – und ließ dabei keinen Zweifel. Der Schauspieler setzte am Mittwoch im Pressezelt auf eine eindeutige Favoritin und nannte als mögliche Königin des australischen Buschs Samira Yavuz (32). Mit ihr habe er im Camp eine besondere Verbindung gespürt, betonte Stephen, der nach seinem Exit merklich gelöst wirkte und trotzdem noch mitten im Dschungel-Fieber steckt. Ein männlicher Sieger? Für ihn aktuell keine Option, machte der Reality-TV-Star klar.

"Also, im Moment gönne ich den Sieg am meisten der Samira", sagte Stephen. "Die Samira ist eine wirklich klasse Frau. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Ebene. Die ist eloquent. Die ist unglaublich lustig. Die hat eine ganz tolle Humorebene, auf der ich mich auch bewege. Und sie ist sich auch absolut für gar nichts zu schade. Und das finde ich auch wirklich geil", schwärmte er. Auf die Nachfrage, warum er keinen Favoriten unter den Männern nenne, legte er nach: "Also, Samira finde ich super. Ich würde mich freuen, wenn sie gewinnt. Und das schließt einfach einen männlichen Gewinner aus." Seine Worte kamen ohne Seitenhieb aus – eher wie ein Kompliment an eine Mitstreiterin, mit der er im Camp offenbar viel lachen konnte.

Stephen hatte im Camp mit ruhigen Tönen, trockenen Sprüchen und Teamgeist gepunktet. Nach der Entscheidung, die ihn aus dem Abenteuer katapultierte, gab es in den sozialen Netzwerken viel Zuspruch für den Schauspieler, dessen Auftritte manche Zuschauer als erfrischend bodenständig beschrieben. Privat zeigt sich Stephen gern als Familienmensch, der abseits der TV-Bühne die Nähe zu den Seinen sucht. Die Erfahrung im australischen Busch wird er also wohl mit viel Humor mit nach Hause nehmen – und mit einem klaren Wunsch: Samira die Krone zu drücken.

RTL Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr und Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp 2026

