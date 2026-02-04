Channing Tatum bereitet sich auf schwere Schulter-OP vor

Channing Tatum (45) hat seine Fans in der Nacht zum Mittwoch direkt aus der Arztpraxis abgeholt: Der Schauspieler liegt im Kittel auf der Untersuchungsliege, ein schwarz-weißes Foto zeigt ihn kurz vor einer anstehenden Operation an der Schulter. "Nur ein weiterer Tag. Eine weitere Herausforderung. Diese hier wird hart. Aber egal. Packen wir's an", schrieb Channing auf Instagram. Dazu postete er in seiner Story zwei Röntgenaufnahmen, die eine ausgerenkte Schulter zeigen. Der 45-Jährige bereitet sich auf den Eingriff vor, der ihm sichtlich Respekt abringt, und nimmt seine Community dabei mit.

Auf den Bildern ist mehr zu erkennen als nur die Luxation: Eine Aufnahme zeigt eine mit einer Schraube fixierte Schulter, dazu kommentierte der Hollywood-Star trocken "Kaputte Schulter. Yay". Die Verletzung hatte er bereits im September erwähnt – damals erklärte der Magic Mike-Darsteller, sich am Set des neuen Films Avengers: Doomsday verletzt zu haben. Ob genau diese Blessur jetzt die OP nötig macht, ließ Channing offen. Klar ist: Der Drehalltag mit Stunts und hoher körperlicher Belastung fordert seinen Tribut, und der Eingriff dürfte eine Pause vom Set bedeuten, ehe die Reha beginnt.

Privat ist Channing dafür bekannt, mit Disziplin und Humor an Grenzen zu gehen – und seinem Körper viel abzuverlangen. Für Projekte hat der Schauspieler schon radikale Veränderungen durchlebt, zuletzt nahm er für eine Rolle massiv ab, was im Umfeld am Set für Stirnrunzeln sorgte. Abseits der Arbeit verbringt der Vater einer Tochter seine freie Zeit am liebsten ruhig, oft im Kreis der Familie. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der in herausfordernden Momenten eher zu knappen, motivierenden Sprüchen greift als zu großen Gesten. Genau diesen Ton traf er nun auch vor dem OP-Termin – nüchtern, konzentriert und ohne Drama.

Anzeige Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum zeigt sich im Februar 2026 im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / channingtatum Schauspieler Channing Tatum, März 2025