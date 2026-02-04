Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Royals
Norwegisches Königshaus
Kronprinzessin Mette-Marit
Marius Borg Høiby nimmt Mette-Marit vor Gericht in Schutz

Marius Borg Høiby nimmt Mette-Marit vor Gericht in Schutz

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen, muss sich derzeit am Osloer Gericht wegen verschiedener Delikte verantworten. Am zweiten Prozesstag überraschte er gleich zu Beginn seiner Aussage, indem er seine Mutter von kursierenden Pressegerüchten freisprach. Konkret ging es um den Moment, als bei einer früheren Hausdurchsuchung eine SIM-Karte von Marius nicht auffindbar gewesen sein soll. Einige norwegische Medien hatten die Kronprinzessin ins Visier genommen, die Karte versteckt zu haben. Marius stellte laut BILD nun klar: "Die Leute behaupten, dass Mama mein Handy genommen habe, aber das stimmt nicht – sie hat das Geschirr gespült."

Da Mette-Marit vor der durchgeführten Hausdurchsuchung und der Festnahme ihres Sohnes informiert worden war, entstand in norwegischen Medien der Verdacht, die Kronprinzessin könnte die Handykarte von Marius selbst verschwinden gelassen haben. Marius wies dies deutlich zurück und erklärte: "Daheim fand ich ein altes Handy, das ich lange nicht mehr benutzt hatte, und der Bildschirm war außerdem kaputt. Das habe ich dann abgegeben." Mit dieser Aussage versuchte der Angeklagte, den Fokus wieder auf die tatsächlichen Abläufe zu lenken und den Verdacht von seiner Mutter, der möglicherweise künftigen norwegischen Königin, zu nehmen.

Der junge Norweger, der aus Mette-Marits früherer Beziehung stammt, muss sich vor Gericht in 38 Anklagepunkten verantworten – darunter schwere Vorwürfe wie sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Vor Marius war die als "Skaugum-Frau" bekannte Zeugin in den Zeugenstand getreten und hatte von einem vollständigen Blackout im Dezember 2018 berichtet, in dessen Folge sie sexuell missbraucht worden sei. Zu Beginn seiner Vernehmung war Marius in Tränen ausgebrochen.

Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen
Getty Images
Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen
Marius Borg Høiby im Februar 2018
Getty Images
Marius Borg Høiby im Februar 2018
Die norwegische Königsfamilie während Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation
LISE AASERUD/AFP/Getty Images
Die norwegische Königsfamilie während Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation
Wie bewertet ihr die Berichterstattung, die Mette-Marit ins Visier genommen hat?
In diesem Artikel