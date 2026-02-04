Geheimtreffen: Giovanni Zarrella und Michael Bublé in Kanada

Giovanni Zarrella (47) und seine Frau Jana Ina (49) verbringen momentan ihre Zeit im winterlichen Vancouver, wo Giovanni an seinem neuen Album arbeitet. Begleitet werden die beiden dabei von einem Netflix-Kamerateam, das für eine kommende Doku über das Showbiz-Paar filmt - das berichtet die Bild. Doch die Dreharbeiten nahmen eine besondere Wendung, als überraschend kein Geringerer als Michael Bublé (50) im Tonstudio auftauchte. Der Weltstar, der in der kanadischen Metropole lebt, hörte sich erste Stücke aus Giovannis "Italian Songbook" an und stand ihm mit kreativen Ratschlägen zur Seite.

Das Treffen war für Giovanni besonders emotional, denn der Moderator und Sänger erfüllte sich bereits 2022 einen Traum, als er mit Michael bei einer ZDF-Show gemeinsam auf der Bühne stand. Dieses Mal unterstützte der kanadische Musiker seinen Freund bei der Weiterentwicklung seiner Songs. Giovanni zeigte sich sichtlich dankbar und erklärte: "Dass Michael an meiner Seite war, sich die ersten Ideen aus dem ‚Italian Songbook‘ angehört und mir geholfen hat, die Songs weiterzuentwickeln und zu etwas Eigenem zu machen, war wirklich sehr besonders für mich." Produziert wird das Album unter der Leitung von Bob Rock, der bereits mit Künstlern wie Bryan Adams (66) und Bon Jovi zusammengearbeitet hat.

Die Dreharbeiten für die Netflix-Doku des Paares, die bis 2027 andauern sollen, nehmen sowohl berufliche als auch private Einblicke ins Visier. Neben Giovanni und Jana Ina sollen auch ihre Eltern und Geschwister in der Serie eine Rolle spielen. Die Zarrellas sind bereits seit über zwei Jahrzehnten verheiratet und solche gemeinsamen Projekte scheinen ihre Beziehung zu stärken. Mit ihrem Engagement bei Netflix reihen sie sich in eine erlesene Runde ein: Stars wie die Beckhams und Robbie Williams (51) haben zuletzt mit ähnlichen Dokumentationen für Aufsehen gesorgt. Wann die Show gestreamt werden kann, ist jedoch noch unklar.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Giovanni Zarrella und Michael Bublé

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2022