Bestätigt: Pedro Pascal übernimmt Hauptrolle in "De Noche"

Pedro Pascal (50) hat es geschafft: Der Schauspieler wird die Hauptrolle im lange wackelnden Filmprojekt "De Noche" von Regisseur Todd Haynes übernehmen. In dem als gewagte Liebesgeschichte angekündigten Drama ersetzt Pedro laut Just Jared den ursprünglich vorgesehenen Joaquin Phoenix (51), der das Projekt Anfang 2024 völlig überraschend verließ. Gedreht werden soll nun ab März, Schauplatz der Produktion ist erneut Lateinamerika. An Pedros Seite steht Schauspieler Danny Ramirez (33), mit dem er ein Liebespaar spielt, das in den 1930er-Jahren in Los Angeles in einen Strudel aus Korruption, Gewalt und politischer Verfolgung gerät. Mit der neuen Besetzung ist das zuvor gestoppte Projekt offiziell wieder auf Kurs.

Laut Variety erzählt "De Noche" die leidenschaftliche und unerwartete Beziehung zwischen einem Polizisten, den Pedro verkörpert, und einem Internatslehrer, gespielt von Danny. Die Geschichte ist im Los Angeles der 30er-Jahre angesiedelt, zu einer Zeit, in der die Stadt von korrupten politischen Strukturen durchzogen ist und die Welt am Rande eines Krieges steht. Als das ungleiche Paar ins Visier der örtlichen Machtelite gerät, bleibt ihm nur die Flucht über die Grenze nach Mexiko. Bereits zuvor war über eine angestrebte NC-17-Freigabe in den USA berichtet worden, was auf explizite und kompromisslose Szenen schließen lässt. Trotz des chaotischen Neustarts nach dem abrupten Ausstieg von Joaquin bleibt auch Danny weiter an Bord und bildet nun gemeinsam mit Pedro das neue Zentrum der Geschichte.

Schon vor Jahren fiel Pedro seinen Kollegen als echtes Ausnahmetalent auf. Wie Matt Damon (55) vor einigen Wochen in der "Howard Stern Show" erzählte, habe Pedro 2011 am Set von "Der Plan" sofort herausgestochen. "Emily und ich haben uns angesehen und gesagt: 'Wow, der Typ ist wirklich gut'", berichtet Matt. Damals war Pedro nur als Maître d’ zu sehen – und selbst diese kleine Rolle wurde später aus dem Film geschnitten. Das Team vergaß ihn trotzdem nicht, obwohl seine Identität erst viel später für Matt geklärt war.

Getty Images Pedro Pascal bei den 77. Primetime Emmy Awards in Los Angeles, 14. September 2025

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

Frazer Harrison / Getty Images Pedro Pascal, Zhang Yimou, Jing Tian und Matt Damon, "The Great Wall"-Premiere