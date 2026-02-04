Jessica Biels liebevolle Überraschung zu Justins Geburtstag

Jessica Biel (43) hat verraten, wie sie ihrem Mann Justin Timberlake (45) den Geburtstag versüßte – und dabei die ganze Familie eingespannt hat. In einem Interview mit Extra erzählte Jessica, dass sie das gemeinsame Zuhause in ein Meer aus Blumen verwandelt hat, um dem Sänger einen ganz besonderen Tag zu bereiten. Dazu bastelten die beiden Söhne Silas und Phineas bunte Karten für ihren Papa, bevor sie den Abend mit einem gemütlichen Dinner im Freundeskreis ausklingen ließen. "Ich habe versucht, ihn zu verwöhnen", betonte die Schauspielerin.

Für Jessica war dieser liebevolle Aufwand erst der Anfang, denn schon bald steht der nächste besondere Tag für das Paar an: der Valentinstag. Gegenüber Extra nahm die Schauspielerin den romantischen Feiertag in Schutz und stellte klar, dass sie jede Gelegenheit, die Liebe zu feiern, gerne nutzt: "Warum nicht Liebe feiern, wenn man kann?" Sie ist sich sicher, dass der "Can’t Stop the Feeling"-Star sich dafür etwas einfallen lassen wird. "Er ist ein zutiefst romantischer, zarter Mensch, also wahrscheinlich ja", schwärmte sie von ihrem Mann.

Auch in den sozialen Medien zeigte Jessica vor wenigen Tagen offen ihre Liebe. Mit einem innigen Foto am Strand, das sie Arm in Arm mit Justin zeigte, gratulierte sie ihrem Mann auf Instagram zu seinem Ehrentag. "Alles Gute zum 45. Geburtstag an ein echtes Original. Ich liebe dich, Baby", schrieb die Schauspielerin und ließ ihre Fans damit an einem selten privaten Moment teilhaben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei einer Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake