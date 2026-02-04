Im Familiendrama: Romeo Beckham flüchtet mit Kim nach Japan

Romeo Beckham (23) und seine Freundin Kim Turnbull haben dem turbulenten Familienstreit vorübergehend den Rücken gekehrt und sind jetzt nach Japan gereist. In Tokio genossen die beiden einen romantischen Urlaub, der sie zu zahlreichen kulturellen Highlights der Metropole führte. Dazu zählten unter anderem ein Treffen mit einer traditionell gekleideten Geisha sowie ein Bummel über die berühmten Straßenmärkte der Stadt, wo sie japanische Spezialitäten wie Sushi und diverses Streetfood probierten. Das Paar teilte dazu zahlreiche Schnappschüsse auf Instagram.

Für ein besonderes Erlebnis sorgte zudem ein Abstecher in Tokios bekannten Tatsunami-Sumo-Stall im Stadtteil Taitō. Dort wagte sich Romeo selbst auf die Matte und trat laut Daily Mail gegen den mongolischen Profi Hōshōryū Tomokatsu an, einen Yokozuna und damit Träger des höchsten Rangs im Sumo. Der Athlet hob den deutlich leichteren Romeo kurzerhand hoch, der seine Niederlage lachend einräumte. Das Trainingszentrum bedankte sich später mit einem Instagram-Post für den Besuch des Paares. Dabei wurde Kim allerdings versehentlich als Romeos "Ehefrau" bezeichnet.

Die Reise nach Japan scheint dem Paar spürbar Ruhe und Ablenkung verschafft zu haben – insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen innerhalb der Beckham-Familie. Romeos älterer Bruder Brooklyn Beckham (26) hatte zuletzt mit scharfer Kritik an den Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) für Schlagzeilen gesorgt und sich öffentlich von der Familie distanziert. Auch beruflich ist bei Romeo derzeit einiges in Bewegung: Erst kürzlich kündigte er mit einem mysteriösen Posting seine eigene Marke an. Angesichts all dessen dürfte die kurze Auszeit in Japan genau zur richtigen Zeit gekommen sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Regan, Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria sowie Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham