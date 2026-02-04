Ende einer Ära: Kelly Clarkson beendet ihre Talkshow

Kelly Clarkson (43) hat bekanntgegeben, dass ihre populäre Talkshow "The Kelly Clarkson Show" mit der siebten Staffel enden wird. Die letzte Staffel wird noch bis Herbst 2026 ausgestrahlt, wie die Sängerin selbst in einem Statement auf Instagram mitteilte. NBCUniversal, das die Show seit ihrem Debüt 2019 produziert hat, wird keine Fortsetzung mit einer anderen Moderation in Betracht ziehen. "Das war keine leichte Entscheidung", sagte Kelly und ergänzte: "Doch es fühlt sich notwendig und richtig an, um in dieser nächsten Phase meines Lebens meinen Kindern den Vorrang zu geben." Sie bedankte sich bei ihrem Team, den Fans und NBC für die vergangenen Jahre.

Die Show, die in der Vergangenheit zahlreiche Daytime Emmy Awards gewonnen hat, gehörte zu den erfolgreichsten Formaten im Nachmittagsprogramm und sammelte Millionen von Fans auch auf Social-Media-Plattformen. Kelly betonte, dass dies kein vollständiger Abschied von ihrer Karriere sei. Sie werde weiterhin Musik machen, auf der Bühne auftreten und möglicherweise auch weiterhin hin und wieder bei The Voice zu sehen sein. Ihre Priorität liege jedoch vorerst auf einem ruhigeren Alltag und der Zeit mit ihren Kindern. Diese Entscheidung folgt auf ein belastendes Jahr, in dem ihr Ex-Mann an einer Krebserkrankung verstarb, wie Mirror berichtet.

Abseits ihres Erfolgs als Talkshow-Moderatorin bleibt Kelly vor allem als leidenschaftliche Musikerin in Erinnerung, die immer wieder tiefe Einblicke in ihr Privatleben gab. Die zweifache Mutter bewies nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen Stärke und Offenheit. Trotz des Abschieds von ihrer Show dürfen sich Fans also auf neue musikalische Projekte von Kelly freuen. Ihr exklusiver Einblick in das Leben und die Geschichten ihrer Gäste machte "The Kelly Clarkson Show" einzigartig – ein Vermächtnis, das den Zuschauern in Erinnerung bleiben wird.

Getty Images Kelly Clarkson, Juni 2024

IMAGO / TheNews2 Kelly Clarkson, Sängerin

IMAGO / MediaPunch Kelly Clarkson, Sängerin