Nach Dschungelcamp: Antonia Hemmer vermutet Comeback von Gil

Antonia Hemmer (25) hat im Bild-Buschfunk ihre Einschätzung zu den Karrierechancen der aktuellen Dschungelcamp-Teilnehmer geteilt. Besonderes Augenmerk legte sie dabei auf Sänger Gil Ofarim, dem sie ein großes Potenzial für ein Comeback bescheinigt. "Ich glaube, für Gil wird es wieder ein absolutes Sprungbrett sein. Also, er war damals schon mal ein Star", erklärte Antonia. Angesichts seines bisherigen Starstatus und der jüngsten Entwicklungen glaubt sie, dass Gil durch seinen Dschungel-Auftritt viele Menschen wieder von sich überzeugen und sich eine neue Fanbasis aufbauen kann.

Konkret sagt Antonia über Gil: "Ich glaube für Gil wird es wieder ein absolutes Sprungbrett sein, er war damals schon mal ein Star. Klar, durch seinen Skandal ist das alles zurückgegangen. Aber ich glaube, er kann dadurch wieder einige positiv stimmen. Ich glaube, er kann sich wieder einige Fans sichern. Für ihn ist es eine Win-win-Situation, da reinzugehen." Ihre Beobachtung: "Es war am Anfang zwiegespalten. Es scheint inzwischen wieder Fans für ihn zu geben. Ich glaube, dass er das für seinen Erfolg nutzen kann, wenn er das draußen beibehält." Die 25-Jährige verweist damit auf eine Wahrnehmung, die sich ihrer Ansicht nach im Laufe der Staffel gedreht hat: Während es zu Beginn Gegenwind gab, nehme die Sympathie für den Musiker in der Zuschauerschaft spürbar zu.

Während der Musiker im Dschungelcamp offiziell kaum über den sogenannten Davidstern-Eklat sprach und immer wieder auf eine Verschwiegenheitserklärung verwies, meldete sich sein Anwalt zu Wort – mit brisanten Details. "Er hat dem Hotelmitarbeiter ein angemessenes, aber durchaus üppiges Schmerzensgeld in Aussicht gestellt und sich verpflichtet, es zu bezahlen. [...] Es waren 40.000 Euro – und das ist Geld, das er zu diesem Zeitpunkt nicht hatte. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, warum dieses Dschungelcamp nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann", erklärte Alexander Stevens am Mittwoch auf Instagram. Nach Informationen der Bild sollen mindestens 275.000 Euro aus dem Dschungelcamp-Gehalt von Gil nun helfen, diese Verpflichtung zu erfüllen.

Collage: Imago, Bieber, Tamara/ Action Press Collage: Antonia Hemmer und Gil Ofarim

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp