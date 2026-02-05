Schock für "Outlander"-Fans: Trailer deutet Jamies Tod an

Für alle Fans von Outlander wird es ernst: Die achte Staffel läutet das endgültige Ende der Geschichte von Jamie Fraser und Claire Fraser ein. In den USA startet die finale Runde am 6. März 2026 beim Sender Starz, kurz darauf sollen die Episoden wie gewohnt bei Amazon Prime in Deutschland zum Kauf verfügbar sein. Ein brandneuer Trailer auf YouTube gibt jetzt einen ersten Blick auf die letzten Abenteuer des Zeitreise-Paares und zeigt emotionale Momente, düstere Andeutungen und vertraute Gesichter. Während Sam Heughans (45) Figur Jamie dabei offenbar mit seinem eigenen Tod konfrontiert wird, steht Caitriona Balfes (46) Claire einmal mehr vor einem ungewissen Schicksal – und die Fans vor einem Abschied, auf den viele noch nicht wirklich vorbereitet sind.

Serienschöpferin und Autorin Diana Gabaldon (74) verriet Entertainment Weekly, dass die TV-Saga mit dem zehnten Band der Romanreihe abschließen soll, der noch nicht erschienen ist. "Ich habe die letzte Szene im Kopf, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich dorthin komme", erklärte sie dem Magazin. Inhaltlich bleibt damit vieles offen, doch eines ist sicher: In Staffel 8 wartet auf das Paar ein überraschendes Wiedersehen, das die emotionale Fallhöhe der finalen Folgen noch einmal deutlich steigern soll. Gleichzeitig müssen sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen verzichten: Jenny Fraser Murray, Jamies Schwester, wird in den neuen Episoden nicht auftauchen, wie TVLine berichtet. Die Figur, die in der Vergangenheit von Laura Donnelly und jüngst von Kristin Atherton gespielt wurde, bleibt im Serienfinale außen vor, damit sich die Handlung noch stärker auf Jamie und Claire konzentrieren kann.

Ganz ohne Fraser-Nachschub bleiben die Anhänger der Reihe jedoch nicht. Parallel zur Vorbereitung auf das große Finale können sich Fans mit der Prequel-Serie "Outlander: Blood of My Blood" beschäftigen, die von Jamies Eltern erzählt und einen Blick auf ihre eigene Liebesgeschichte wirft. Auch die Romanvorlage wächst weiter: Diana arbeitet an einem neuen Band der Highland-Saga, den viele Leser nutzen, um die Wartezeit zwischen den TV-Staffeln zu überbrücken oder nach dem Finale in die Welt von Jamie und Claire zurückzukehren.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Getty Images Caitriona Balfe, Sam Heughan und Diana Gabaldon in New York, Oktober 2024

IMAGO / ABACAPRESS Jamie Roy und Harriet Slater, Juli 2025