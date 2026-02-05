"Ein schwerer Fehler": Bill Gates bereut Treffen mit Epstein

Bill Gates (70) räumt ein, er habe Fehler gemacht – und zwar bei seinen Treffen mit Jeffrey Epstein (†66). In einem TV-Interview vom 4. Februar 2026 mit dem australischen Sender 9News sagte der Microsoft-Mitgründer: "Jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, bereue ich, und ich entschuldige mich." Auslöser sind neue, vom US-Justizministerium veröffentlichte Unterlagen über Jeffrey, in denen auch Bills Name auftaucht. Der Unternehmer schilderte im Interview, er habe Jeffrey zwischen 2011 und 2013 mehrfach zum Abendessen getroffen, um reiche Spender für globale Gesundheitsprojekte zu gewinnen.

Die Dokumente, über die unter anderem auch der Name seiner Ex-Frau Melinda French Gates (61) auftaucht, wurden von ihr zuvor mit persönlicher Betroffenheit kommentiert. Sie sprach gegenüber dem US-Sender NPR davon, dass diese Enthüllungen Erinnerungen an "sehr schmerzhafte Zeiten" weckten. Brisant ist etwa ein Entwurf, in dem Jeffrey von angeblichen Affären des Unternehmers spricht und behauptet, er habe Bill geholfen, Drogen zu beschaffen und heimliche Treffen mit verheirateten Frauen zu organisieren. "Diese E-Mail wurde nie verschickt, die E-Mail ist falsch", betonte Bill bei 9News und erklärte, er habe weder Epsteins Karibikinsel besucht noch entsprechende Beziehungen geführt.

Die neu veröffentlichten US-Dokumente umfassen Millionen Seiten, dazu tausende Fotos und sogar Videos. Neben Bill tauchen auch andere prominente Namen wie Bill Clinton (79), Donald Trump (79) oder Elon Musk (54) darin auf. Jeffrey, der 2019 in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden wurde, hatte über Jahre ein Netzwerk zu einflussreichen Persönlichkeiten geknüpft – von Tech-Größen über Sänger und Schauspieler bis hin zu Spitzenpolitikern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Gates, August 2022

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images Melinda French Gates und ihr Ex-Mann Bill Gates, März 2005