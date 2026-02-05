Rachel McAdams überrascht mit einem ungewöhnlichen Talent

Rachel McAdams (47) feierte in London Kinopremiere und offenbarte dabei eine sehr praktische neue Fähigkeit, die sie dem Dreh von "Send Help" verdankt. Bei dem Event in Großbritannien plauderte die Schauspielerin gegenüber Press Association aus, dass sie sich am Set selbst beigebracht hat, eine Kokosnuss zu öffnen. In "Send Help" spielt Rachel die Büroangestellte Linda Liddle, die von ihrem sexistischen Chef Bradley Preston auf eine Reise nach Bangkok geschickt wird, doch das Flugzeug muss auf einer einsamen Insel notlanden. An ihrer Seite sind Dylan O’Brien, Xavier Samuel (42), Dennis Haysbert und Chris Pang zu sehen.

Rachel beschrieb, wie überraschend alltagstauglich die Dreharbeiten waren: "Mein Lieblings-Learning ist jetzt, dass ich eine Kokosnuss alleine öffnen kann, was eine ziemlich schwierige Aufgabe ist", erzählt sie. Sie habe Kokosnüsse bisher oft im Supermarkt gesehen und nie wirklich darüber nachgedacht, wie man an das frische Innere kommt. "Ich habe mir nie eine Kokosnuss gekauft, aber jetzt werde ich es tun. Ich werde frische Kokosmilch haben, wann immer ich Lust dazu habe", schwärmt die Kanadierin.

Regisseur Sam Raimi (66) gerät beim Gespräch mit der Press Association besonders über Rachels Vorbereitung ins Schwärmen. Er berichtet, die Kanadierin sei "so gründlich in ihrer Vorbereitung" gewesen und habe Linda mit viel Liebe zum Detail zum Leben erweckt. Laut Sam hat das Drehbuch ein Multiversum-Element, in dem es mehrere Versionen von Rachels Figur gibt. Im Film sei eine zweite, leicht veränderte Variante von Linda geblieben, eine dritte Version sei später aus dem finalen Schnitt entfernt worden. Für die Darstellerin, die kürzlich ihren Stern auf dem Walk of Fame enthüllte, bedeutete das, verschiedene Facetten derselben Frau herauszuarbeiten.

Getty Images Rachel McAdams bei den 77. Tony Awards in New York

Getty Images Sam Raimi, Mai 2022

Getty Images Rachel McAdams feiert ihre Hollywood-Walk-of-Fame-Auszeichnung in Hollywood am 20. Januar 2026