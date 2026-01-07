Nach Trennung: Molly-Mae Hague zieht wieder bei Tommy ein

Tränen im Trailer, ein neues altes Zuhause und viele Fragen: Molly-Mae Hague (26) zieht nach der Trennung wieder bei Tommy Fury (26) ein – und nennt den Schritt "sehr bittersüß". In der Vorschau zur neuen Folge ihrer Prime-Video-Dokureihe "Molly-Mae: Behind It All" spricht die Influencerin darüber, wie unerwartet dieser Umzug kam, Monate nachdem die beiden ihrer fünfjährigen Beziehung nach einer Trennung erneut eine Chance gegeben haben. Zu sehen sind auch gemeinsame Szenen mit der kleinen Bambi, Momentaufnahmen vom Urlaub auf den Malediven über Weihnachten und Neujahr und Clips von der Hochzeit von Mollys Schwester Zoe. Die neuen Folgen starten am Freitag, 16. Januar, bei Prime Video.

Molly erzählt in dem Clip offen von ihren Gefühlen – und von einer Angst, die bleibt. "Ich bin sehr stolz auf mich und Tommy, dass wir Dinge aufgearbeitet haben. Das wird uns als Familie noch näher zusammenbringen", sagt sie in der Vorschau, die People verbreitete. Gleichzeitig beschreibt sie den Abschied von ihrem eigenen Haus in Cheshire als Abschließen eines besonderen Kapitels: "Es ist sehr bittersüß." Sie spricht aber auch von einer "Angst vor dem, was hinter der nächsten Ecke liegt". Tommy selbst ist nicht im Interview zu sehen, taucht aber in Handyvideos und FaceTime-Ausschnitten auf, unter anderem beim Spielen mit Bambi. Thema sind auch Spannungen mit Zoe, die die Versöhnung kritisch sieht. "Zoe wohnt bei mir im Haus. Es ist schön, aber sie ist immer startklar für einen Streit", sagt Molly in der Vorschau. Zudem reflektiert die Reality-Bekanntheit große Karriere-Momente wie ihren Lauf für L’Oréal neben Stars wie Kendall Jenner (30), Cara Delevingne (33) und Eva Longoria (50).

Hinter den TV-Bildern steht eine bewegte gemeinsame Geschichte. Nach der Trennung im August 2024, die Tommy später mit einem Alkoholproblem im Zuge einer Verletzung erklärte, fanden beide wieder zueinander und verbrachten zuletzt Zeit als Familie – ob bei Zoes Hochzeit oder beim Strandurlaub, der als "Woche, die wir nie vergessen werden" in Erinnerung bleiben soll. Privat hält Molly den Kreis eng, zeigt aber gern kleine Augenblicke mit Bambi, die im Trailer lachend Mamas Catwalk bewertet. Und auch im familiären Gefüge bleibt es lebendig: Zusammenwohnen mit der Schwester, neue Routinen mit Tommy, alte Gewohnheiten loslassen. Während Molly sagt, ihr Nervensystem sei seit der kurzen Trennung "ständig auf Empfang", wirkt sie entschlossen, die Rückkehr in ein gemeinsames Zuhause als Chance zu nehmen – mit viel Gefühl, wenig Pathos und einem klaren Blick auf das, was ihr wichtig ist.

Getty Images Molly-Mae Hague bei der Premiere von „Molly-Mae Hague: Behind It All“ Staffel 2 in London 2025

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025