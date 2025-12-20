Molly-Mae Hague ist am Limit: Tochter Bambi (2) "hasst" sie

Molly-Mae Hague (26) hat in einem neuen YouTube-Vlog offen über ihre aktuellen Elternkämpfe gesprochen – und Worte gewählt, die aufhorchen lassen. Die Influencerin und ehemalige UK-Love Island-Kandidatin klagte, das Elternsein fühle sich gerade "schrecklich" an, da sie die Abneigung ihrer Tochter Bambi spüren könne. Das Video entstand an einem Morgen, an dem sie auf dem Sprung ins Büro war, während Tommy Fury (26) mit der Zweijährigen zu Hause blieb. Die Mischung aus Erschöpfung, Schuldgefühlen und Ehrlichkeit macht deutlich, wie sehr sie diese Phase fordert – und wie sehr sie dabei auf Verständnis hofft.

In dem Clip schildert Molly-Mae die letzten zwei Morgen als "wild" und beschreibt den Alltag mit einem Kleinkind als "Achterbahnfahrt", in der sich gute und schwierige Tage ständig abwechseln. "Die Hälfte der Woche denkst du, du hast den Durchbruch, und dann ist es wieder schrecklich und du denkst dir: 'Ich kann damit nicht mehr umgehen. Sie hört mich nicht, sie hasst mich", gesteht sie ihren zwei Millionen Abonnenten auf YouTube. Sie spricht darüber, dass Bambi derzeit "die Ohren auf Durchzug" stellt. Als Konsequenz wollen sie und Tommy künftig strenger sein und angedrohte Konsequenzen wirklich durchziehen: Wer schlechtes Verhalten nicht belohnen will, müsse dann auch mal Dinge streichen.

Molly-Mae gewährt ihren Fans immer wieder ehrliche und ungeschönte Einblicke in ihren Alltag als Mama. Schon mehrfach betonte sie, dass die Wutanfälle der kleinen Bambi sie oft an ihre Grenzen bringen. Kürzlich thematisierte sie auch tiefsitzende Zweifel, ob sie vielleicht zu früh Mutter geworden sein könnte. Obwohl sie sich mit 23 bereit fühlte und die Entscheidung nie bereute, reflektierte sie im Interview mit Cosmopolitan: "Hätte ich gewartet, wenn ich nochmal die Wahl hätte? Vielleicht."

Imago Molly-Mae Hague, 2025

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, 2025