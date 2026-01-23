Liebesdrama? Molly-Mae Hague schlief mehrmals bei Schwester

Molly-Mae Hague (26) sorgt mit einem Schwester-Ausflug für Gesprächsstoff: Die Influencerin übernachtete mit Tochter Bambi gleich mehrere Nächte bei ihrer Schwester Zoe Rae – und das, obwohl ihr eigenes Luxus-Anwesen nur rund zehn Minuten entfernt liegt. Passiert ist das in der vergangenen Woche in Cheshire, wie Zoe in einem neuen YouTube-Video ausplaudert. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin, die nach der Trennung und dem Comeback mit Partner Tommy Fury (26) zuletzt viel durchmachte, suchte offenbar Nähe zur Familie und blieb kurzerhand über Nacht. Für Fans stellt sich da die Frage: Ist das nur Schwesternzeit – oder steckt mehr dahinter?

Zoe teilte in ihrem Clip einen ungeschönten Blick in ihren Alltag und erzählte, wie der Besuch ablief. "Neulich sind Molly und Bambi für ein paar Nächte rübergekommen", sagte sie im Video. Weil bei ihr kaum Süßigkeiten im Haus waren, ließ Molly direkt eine Lieferung kommen: "Sie mag es, wenn all die naughty Snacks da sind", so Zoe weiter. Die Schwestern kochten, machten es sich gemütlich und verbrachten viel Zeit in den eigenen vier Wänden, während Zoe zudem eine Laufrunde drehte und den Tag filmte. Bemerkenswert: Obwohl Molly seit der Versöhnung mit Tommy wieder bei ihm eingezogen ist, gönnte sie sich diesen kleinen Tapetenwechsel im Schwesterhaus.

Die besondere Nähe zwischen den beiden ist kein Geheimnis. Bereits zuvor war Zoe zeitweise bei Molly eingezogen, als sie mit Ehemann Danny aus Platzgründen umziehen musste – eine Lösung, die für beide Seiten praktisch war. Hinter den Kulissen der Prime-Video-Dokureihe "Behind It All" sprach Molly offen über nervöse Momente nach der kurzzeitigen Trennung und darüber, wie wichtig ihr familiäre Rückzugsorte sind. Zwischen den Schwestern knistert es dabei nicht nur vor Harmonie: In der Serie werden auch Reibereien sichtbar, die wohl vor allem entstehen, wenn man viel auf engem Raum teilt. Umso klarer ist aber, dass Molly und Zoe sich immer wieder auffangen – mit Spontanbesuchen, gemeinsamen Abenden und prall gefüllten Snackschalen.

Getty Images Molly-Mae Hague bei der Premiere von "Molly-Mae: Behind It All" im Januar 2025

Instagram / C4yZj2Dr2BS Zoe Rae und Molly-Mae Hague, Schwestern

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi