Molly-Mae Hague meldet Krankenhausalarm in ihrer Familie

Reality-TV-Star Molly-Mae Hague (26) hat besorgniserregende Neuigkeiten über ihre Familie geteilt: Sowohl ihre Tochter Bambi als auch ihr Partner Tommy Fury (26) mussten ins Krankenhaus. In ihrem neuesten Vlog auf YouTube offenbarte sie, dass alle drei den Morgen zuvor dort verbrachten, nachdem sich der Gesundheitszustand von Tochter und Partner rapide verschlechtert hatte. "Ich hänge nur noch an einem Faden", gestand die 26-Jährige offen und erklärte, wie sehr ihr die Situation zusetzte.

Besonders Tommy kämpft seit über einer Woche mit gesundheitlichen Problemen. Nach anfänglichem Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung scheint nun unklar, was genau ihm fehlt. "Jetzt sind es neun Tage und es ist immer noch nicht weg. Und letzte Nacht um drei Uhr war er wieder wach – zu viele Infos, aber seine Seele hat auf der Toilette förmlich seinen Körper verlassen. Es war so traumatisch, es war schrecklich. Es tat mir so leid für ihn", beschrieb die britische Love Island-Bekanntheit drastisch die Momente, in denen ihr Partner schmerzgeplagt war. Obwohl er sich geistig nicht krank fühlt, kann er weder Nahrung noch Flüssigkeit bei sich behalten.

In jüngerer Vergangenheit hatten die beiden ihre Fans noch mit Bildern ihres scheinbar harmonischen Alltags beglückt. Besonders innige Momente wie Spaziergänge mit der kleinen Bambi oder liebevolle Schnappschüsse zwischen Vater und Tochter ließen viele an ihrem Familienglück teilhaben. Molly-Mae hatte dabei zuletzt öffentlich betont, wie gesegnet sie sich fühlt.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2025

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Dubai-Urlaub