Traumatische Trennung: Molly-Mae Hague brauchte Therapie

Molly-Mae Hague (26) hat in ihrer neuen Dokuserie "Molly-Mae: Behind It All" offenbart, wie sehr sie die Trennung von ihrem langjährigen Partner Tommy Fury (26) belastet hat. Das ehemalige Love Island-Paar hatte sich 2024 nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt, ein Schritt, der laut Tommy vor allem durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum aufgrund einer Boxverletzung ausgelöst wurde. Molly-Mae gibt in der Show offen zu: "Mein größtes Trauma war die Trennung im letzten Jahr. Die Therapie hat mir geholfen, meinen Kopf freizubekommen und mit einer starken Einstellung in dieses neue Kapitel zu gehen." Mittlerweile haben die beiden ihre Beziehung wiederbelebt und arbeiten daran, gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter Bambi an einer stabilen Zukunft zu bauen.

Neben der emotionalen Belastung durch die Trennung gab die Influencerin auch einen weiteren Einblick in ihre Gefühlswelt und gestand, dass die Entscheidung, wieder mit Tommy zusammenzuziehen, eine herausfordernde Erfahrung für sie war. Sie bezeichnete den Umzug in Tommys Haus als "bitter-süß" und gestand, dass die Unsicherheiten in ihrer Beziehung sie weiterhin beschäftigen. Doch mit einer klaren Entscheidung für die Familie geht Molly-Mae gestärkt in einen neuen Lebensabschnitt.

Dass Molly-Mae so offen mit ihren Gefühlen umgeht, hat sie ihren Fans schon öfter gezeigt. Bereits vor vier Wochen sprach die Influencerin in einem YouTube-Video ganz ehrlich über die Herausforderungen als Mutter und schilderte, wie schwer sie der Alltag mit ihrer Tochter Bambi manchmal trifft. Sie gestand: "Die Hälfte der Woche denkst du, du hast den Durchbruch, und dann ist es wieder schrecklich und du denkst dir: 'Ich kann damit nicht mehr umgehen. Sie hört mich nicht, sie hasst mich." Der Alltag mit einem Kleinkind sei eine "Achterbahnfahrt", in der sich gute und schwierige Tage ständig abwechseln.

Imago Molly-Mae Hague bei den 78. BAFTA Film Awards in der Royal Festival Hall in London

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, 2025