Molly-Mae trägt Verlobungsring: Hochzeit wieder im Plan?

Molly-Mae Hague (26) heizt die Hochzeitsgerüchte wieder an: Die Influencerin trägt ihren funkelnden Verlobungsring erneut – und der Familienalltag mit Tommy Fury (26) wirkt so harmonisch wie lange nicht. Am vergangenen Mittwoch nahm das Paar seine Tochter Bambi mit in die Kirche, wie Tommy auf Instagram zeigte. Zu sehen: die Kleine, die sich an einer Kirchenbank abstützt. Dazu schrieb der Boxer: "Ausflug zur Kirche vor dem Kindergarten". Kurz darauf folgte ein Schnappschuss vom Brunch zu zweit. "Keiner von uns kann sich daran erinnern, wann wir das letzte Mal ohne Kind zusammen gegessen haben", kommentierte er. Der Zeitpunkt ist pikant: Nach dem Liebes-Comeback scheinen die Zeichen jetzt wieder auf "Ja, ich will" zu stehen.

Hintergrund: Das Love Island-Duo hatte im Sommer 2024 die Trennung öffentlich gemacht. Später wurde bekannt, dass sich die Wege vorübergehend trennten, nachdem Tommy mit einer Handverletzung haderte und zum Alkohol griff. In ihrer Amazon Prime-Doku "Molly-Mae: Behind It All" zeigte Molly-Mae die schwierige Übergangsphase und das Co-Parenting. An Silvester 2024 sah man die zwei innig, endgültig bestätigt wurde das Liebes-Revival im Mai 2025 in der zweiten Staffel ihres Formats. Unklar blieb lange, was mit der Verlobung nach dem romantischen Ibiza-Antrag war. Anfang des Monats holte die Unternehmerin den Ring öffentlich zurück an den Finger – und sagte in einer Szene zu Schwester Zoe: "Ja, ich trage ihn wieder ein bisschen." Auf die Frage, ob sie dabei bleibe, antwortete sie: "Ja, ich fühle mich an einem Punkt, an dem ich ihn wieder tragen möchte und wir sind vollständig wieder zusammen und das ist ein Symbol dafür", zu sehen in ihrer Show.

Auffällig ist auch der spirituelle Kurs: Tommy betont seit Jahren seine christliche Prägung, war als Kind Messdiener und besuchte mit seiner Großmutter die Kirche. 2024 sah man das Paar bereits Kirchen in Cheshire besichtigen – auf der Suche nach dem perfekten Ort für eine traditionelle Zeremonie. Molly-Mae schwärmte jüngst in einem YouTube-Video von einem Gotteshaus im Lake District und erklärte, man wolle "definitiv in Großbritannien in einer traditionellen katholischen Kirche" heiraten, bevorzugt in Cheshire oder eventuell London. Privat wirken die beiden wieder eingespielt: Zwischen Familiengängen, Babyplänen in ihren Vlogs und seltenen Zweisamkeitsmomenten wie dem kinderfreien Brunch scheint der Alltag Struktur gefunden zu haben – mit Bambi im Mittelpunkt und dem Ring als sichtbarem Zeichen ihres Neuanfangs.

Getty Images Molly-Mae Hague bei der Premiere von "Molly-Mae: Behind It All" im Januar 2025

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi