Trotz Kritik: Molly-Mae Hague und Tommy teilen Familienpics

Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) zeigen am Sonntag auf Instagram ihr Familienglück – und das ganz ohne große Inszenierung, sondern mit vielen zärtlichen Momenten. Zu sehen sind die beiden Realitystars gemeinsam mit Tochter Bambi beim Kuscheln in der Wohnung, beim Spaziergang im Freien und beim Stopp im Café in Oxford. Vor dem Luxus-Hideaway Estelle Manor posiert Molly für die Kamera, während Tommy sich im nächsten Bild zu Bambi neigt und ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Ein weiteres Foto fängt ein, wie Molly Stirn an Stirn mit der Zweijährigen steht. Unter die Schnappschüsse schreibt die Influencerin schlicht: "Unermesslich gesegnet."

Die Bilder zeigen die Drei mal am marmorierten Café-Tisch, mal in Bewegung mit Kinderwagen. Tommy trägt eine glänzende schwarze Jacke, während Molly auf einen schlichten, schicken Look mit grauem Strickpullover und Jeans setzt. Bambi stiehlt im gestreiften Romper und kleinen Ugg-Boots die Show. Die Mischung aus Indoor- und Outdoor-Szenen vermittelt ein Wochenende, das ganz der Familie gehört. Nach einer kurzen Trennung im Jahr 2024 wirken sie auf den aktuellen Aufnahmen inniger denn je.

Die neuen Familienfotos kommen nur wenige Wochen, nachdem Molly sich mit einem heftigen Shitstorm auseinandersetzen musste. In der Amazon-Dokuserie "Molly-Mae: Behind It All" hatte die Influencerin private Szenen mit Bambi gezeigt, darunter auch Aufnahmen vom Töpfchentraining und eine verschwommene Badewannenszene. Im Netz waren die Reaktionen hart: Die Szenen wurden als "verstörend" und "bedenklich" kritisiert. Laut Mirror hatte die Kritik Molly schwer getroffen. Ein Insider sagte damals: "Der Gegenwind hat sie richtig geschockt." Die Reality-Bekanntheit habe sich darauf verlassen, dass das Produktionsteam sensibel vorgeht, doch am Ende habe sie schmerzlich gemerkt, dass bei so einer Show jedes Detail diskutiert wird.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025

Instagram / mollymae Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, 2025

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, 2025