Ehrlich: Bambis Wutanfall bringt Molly-Mae Hague an Grenzen

Ein Wochenende zum Durchatmen war es nicht: Molly-Mae Hague (26) hat ihren Fans geschildert, wie Tochter Bambi sie und ihren Partner Tommy Fury (26) mit einem Wutanfall-Marathon auf Trab hielt. Die Influencerin, die seit 2019 mit dem Boxer zusammen ist, brach nach eigener Aussage in Tränen aus – und teilte kurz darauf ein inniges Café-Foto, auf dem sie die Zweijährige küsst und im Arm hält. "Baby: 1, Mama: 0. Elternsein zusammengefasst... Eine Stunde vor diesem Bild habe ich geweint, weil das ganze Wochenende im Grunde ein einziger Wutanfall war. Und dann lässt dich ein süßer Moment alles vergessen", schrieb sie zu dem Schnappschuss auf Instagram. "Sie hat Mama und Papa an diesem Wochenende ordentlich gefordert. Ich wurde übermütig und habe allen erzählt, wir hätten einen riesigen Schritt nach vorne gemacht... Dieses Wochenende hat mich geerdet", erklärte Molly weiter.

In einem Interview mit Cosmopolitan sprach die Reality-TV-Darstellerin zuvor offen über die Höhen und Tiefen des Mutterseins in ihren Zwanzigern. Obwohl sie keine Reue empfindet, so früh Mutter geworden zu sein, denkt sie manchmal, sie hätte vielleicht noch ein paar Jahre warten sollen. Vor allem die Idee eines zweiten Kindes beschäftigt sie. Sie möchte ihrer Tochter ein Geschwisterchen schenken, zögert aber, weil der Wunsch immer von ihr selbst und nicht von äußeren Erwartungen kommen soll. Dem Stress des Alltags begegnet Molly-Mae mit Humor, auch wenn Bambi mit ihrer Entschlossenheit und dem Ausleben von starken Gefühlen sowie beißenden Kommentaren für Gesprächsstoff sorgt.

Zuvor sah sich Molly-Mae heftiger Kritik ausgesetzt. In der neuesten Folge ihrer Amazon-Dokuserie "Molly-Mae: Behind It All" sorgten intime Aufnahmen von Bambi für Unverständnis im Netz. Szenen, in denen die Zweijährige beim Töpfchentraining oder teils in der Badewanne zu sehen war, lösten eine Welle empörter Kommentare aus. Die Reality-Darstellerin wurde mit Vorwürfen konfrontiert, die Szenen seien "verstörend" und "bedenklich". Besonders hart traf Molly diese Kritik, weil ihr das Wohl ihrer Tochter stets am wichtigsten sei. Ein Insider berichtete im Mirror: "Der Gegenwind hat sie richtig geschockt."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi, März 2025

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, 2025

Imago Molly-Mae Hague bei den BAFTA Film Awards 2025 in der Royal Festival Hall in London