Skandale: Norwegens Royals schalten Kommentarfunktion ab

Die norwegische Königsfamilie hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account die Kommentarfunktion deaktiviert. Dieser Schritt erfolgt inmitten turbulenter Zeiten: Marius Borg Høiby (29), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), steht derzeit in Oslo vor Gericht. Ihm werden 38 Vorwürfe zur Last gelegt, darunter auch Vergewaltigung. Zeitgleich tauchten belastende E-Mails auf, die eine Verbindung zwischen Kronprinzessin Mette-Marit und dem verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein (†66) aufzeigen. Palastsprecherin Guri Varpe erklärte per E-Mail an die Zeitung Dagbladet: "Es gibt viele Kommentare, die gegen unsere ethischen Richtlinien verstoßen, und deshalb halten wir es für richtig, die Kommentare auf Instagram und Facebook zu schließen."

Aufgefallen ist der Schritt nach dem ersten Verhandlungstag, als Fans bemerkten, dass sie aktuelle Posts des Hofes nicht mehr kommentieren können. Betroffen sind etwa Fotos vom Besuch von Kronprinz Haakon (52) und Mette-Marit in der Bibliothek von Fredrikstad zum 100. Jubiläum sowie ein Video vom diplomatischen Dinner im Schloss mit König Harald und Königin Sonja (88). Auf Facebook wurden die Möglichkeiten, unter Beiträge zu schreiben, deutlich eingeschränkt, wie das britische Magazin Hello! berichtet. Unter einem noch offenen Post zu einem Auftritt von Prinzessin Ingrid Alexandra (22) fragten Nutzer irritiert: "Warum habt ihr die Kommentare deaktiviert?" und bezeichneten den Schritt als "peinlich".

Auch der zweite Prozesstag in Oslo sorgte für Schlagzeilen. Als Marius in den Zeugenstand trat, kämpfte er sichtlich bewegt mit den Tränen und sprach offen über den Druck, unter dem er seit Kindheitstagen steht. Er machte die anwesenden Medien für seine Situation mitverantwortlich. Im Verlauf seiner Aussage sprach der 29-Jährige auch über die Tatnacht im Dezember 2018, in der ihm eine schwere Straftat vorgeworfen wird. Damals, so sagte er vor Gericht, habe er erstmals Kokain konsumiert. Die Zeitung VG berichtete, dass Marius seine Probleme auf äußeren Druck zurückführe: Sein "extremes Bedürfnis nach Bestätigung" sei ausschlaggebend für seinen ruhelosen Lebensstil gewesen.

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär

Imago Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses im Osloer Bezirksgericht