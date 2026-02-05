"Bridgerton"-Fans entlarven Pflaster-Fauxpas bei Netflix

Beim großen Maskenball der neuen Bridgerton-Staffel sorgt ausgerechnet ein winziges Detail für hitzige Diskussionen: In der ersten Folge von Staffel vier, die seit dem 29. Januar bei Netflix läuft, ist Violet Bridgerton, gespielt von Ruth Gemmell, Gastgeberin eines opulenten Maskenballs in London. In einer Szene unterhält sie sich mit Lady Araminta, verkörpert von "Harry Potter"-Star Katie Leung, und deren Töchtern Rosamund und Posy. Genau in diesem Gespräch fällt aufmerksamen Zuschauern ein Detail ins Auge: Am linken Ohr von Araminta klebt ein hautfarbenes Pflaster – ein modernes Element, das so gar nicht in die vornehme Regency-Welt aus Federn, Perlen und Seide passen will.

Ein TikTok-Clip, der die Szene heranzoomt und das kleine Pflaster in den Fokus rückt, wurde inzwischen über 24.000 Mal angesehen. Einige Zuschauer fragen ungläubig, ob sie sich das nicht eingebildet hätten, andere wundern sich, wie man bei all den Kostümen überhaupt auf Ohren achtet. Mehrere Nutzer erinnern daran, dass moderne Klebepflaster wie Band-Aids laut Markenwebsite erst 1920 erfunden wurden – "Band Aid erfunden 1920, wir sind hier im Jahr 1800", witzelt ein User. Wieder andere verteidigen die Serie und verweisen darauf, dass "Bridgerton" nie den Anspruch hatte, streng historisch korrekt zu sein. Manche Fans vermuten sogar, das Pflaster solle nur ein Piercing der Schauspielerin abdecken und schlagen scherzhaft vor, man hätte es lieber mit einem auffälligen Ohr-Cuff kaschieren sollen.

Dass jedes Detail in "Bridgerton" unter der Lupe landet, ist kein neues Phänomen. Die romantische Kostümsaga ist bekannt für prachtvolle Bilder, farbenfrohe Kostüme und eine bewusst moderne Interpretation des Regency-Zeitalters – und gerade deshalb achten Fans bei jedem neuen Staffelstart penibel auf kleine Unstimmigkeiten. Schon früher fielen Zuschauerinnen und Zuschauern Requisiten und Accessoires ins Auge, die nicht ganz zur erzählten Zeit passen, etwa Schmuckstücke, die an heutige Eheringe erinnern. Während das Netz über ein Pflaster diskutiert, konzentriert sich die Serie weiter auf das Liebeschaos rund um Benedict und Sophie und liefert ihren Fans genau das, was sie sich wünschen: große Gefühle, opulente Bälle und jede Menge Gesprächsstoff für die Zeit zwischen den Episoden.

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Getty Images Katie Leung bei der Paris-Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart, 14. Januar 2026

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

